Clima en Panamá: Lluvias aisladas y actividad eléctrica marcarán la jornada de este sábado

Se mantiene un aviso de vigilancia por incremento de olas en el Caribe.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que para este sábado 13 de diciembre se mantendrán condiciones atmosféricas condicionalmente inestables en el país, producto del desarrollo y fortalecimiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ITCZ), la variación en los flujos de viento y la presencia de sistemas de bajas presiones tanto en el Pacífico como en el mar Caribe.

De acuerdo con el boletín meteorológico, no se prevé la incursión de ningún sistema tropical que pueda afectar al territorio nacional en los próximos días. Estas condiciones corresponden a la transición entre la temporada lluviosa y la temporada seca en Panamá.

Para la vertiente del Caribe, durante la mañana se esperan cielos de dispersos a nublados, con eventos lluviosos acompañados de actividad eléctrica en sectores de la comarca indígena de Guna Yala y la Costa Arriba de Colón.

En horas de la tarde y la noche se pronostican cielos nublados, con lluvias aisladas y episodios de aguaceros con actividad eléctrica aislada, de ligeros a moderados, en áreas de las comarcas Guna Yala y Ngäbe, así como en Colón, el norte de Veraguas y Bocas del Toro.

En la vertiente del Pacífico, durante la mañana se prevén cielos de dispersos a nublados, con lluvias aisladas sobre los golfos de Panamá y de Chiriquí, el sur de Veraguas, la región de Azuero, y sobre las costas y cordilleras de Panamá Este.

Para la tarde y la noche se esperan cielos nublados, con lluvias aisladas y episodios de aguaceros aislados, de ligeros a moderados, acompañados de actividad eléctrica en sectores de Panamá Norte, Centro, Oeste y Este, así como en Coclé, Darién, Azuero, Veraguas, Chiriquí y la comarca Ngäbe.

En cuanto a las temperaturas, el Imhpa indicó que las mínimas oscilarán entre los 11°C y 25°C, mientras que las máximas se mantendrán entre los 27°C y 31°C a nivel nacional.

Respecto a los vientos, en la vertiente del Caribe se registrarán flujos del oeste durante la mañana, con velocidades entre 5 y 15 km/h, que cambiarán a oeste-noroeste en la tarde y noche, manteniendo velocidades similares. Para el Pacífico, los vientos soplarán del sureste en la mañana, con velocidades de 3 a 5 km/h, cambiando a sur-suroeste en la tarde y noche, con velocidades entre 15 y 20 km/h.

Las condiciones marítimas se mantendrán favorables en ambas vertientes. En el Caribe, se esperan olas de hasta 1.81 metros, con períodos no mayores a 9 segundos, mientras que en el Pacífico las olas oscilarán alrededor de 0.91 metros, con períodos de 7 segundos.

El Imhpa advirtió que los índices de radiación UV-B se mantendrán entre moderados y muy altos en ambas vertientes, durante las horas de la mañana y la tarde, por lo que se recomienda a la población tomar las medidas de protección necesarias.

Se mantiene un aviso de vigilancia por incremento de altura de las olas en el Caribe, vigente hasta el 14 de diciembre.

