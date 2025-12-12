El parque central de Boquete deslumbra con su mágico alumbrado navideño

Algunos asistentes calificaron la exhibición como una de las mejores decoraciones navideñas del país , resaltando la creatividad, el ambiente familiar y el clima característico de Boquete, que hacen del lugar un espacio ideal para compartir y tomarse fotografías.

Boquete, Chiriquí/El parque central del distrito de Boquete se ha convertido en uno de los principales puntos de encuentro durante la temporada navideña, al recibir a familias, residentes y turistas nacionales y extranjeros que llegan para disfrutar del espectáculo de luces y alegorías que iluminan este destino turístico de la provincia de Chiriquí.

De acuerdo con el comité organizador, la decoración busca acercar a la familia y a la comunidad al significado de la Navidad, una iniciativa que ha sido bien recibida por visitantes provenientes no solo de Boquete, sino también de otros puntos de Chiriquí y del extranjero, desde el encendido oficial del árbol navideño.

Además del atractivo visual, que incluye hasta un castillo iluminado, la actividad ha contribuido a la reactivación económica local, beneficiando a comerciantes, emprendedores, restaurantes y al sector turístico del distrito. Visitantes destacaron que este movimiento ha permitido fortalecer el comercio y generar nuevas oportunidades para pequeños negocios ubicados alrededor del parque.

Algunos asistentes calificaron la exhibición como una de las mejores decoraciones navideñas del país, resaltando la creatividad, el ambiente familiar y el clima característico de Boquete, que hacen del lugar un espacio ideal para compartir y tomarse fotografías.

Las autoridades locales y la comunidad han sido felicitadas por la iniciativa por la ciudadanía, que mantiene el parque como uno de los más visitados durante estas fechas, consolidando a Boquete como un referente del turismo interno en Navidad.

Información de Demetrio Ábrego

