Inicia la Teletón 20-30 con meta de crear un centro de diagnóstico prenatal

La meta es la creación y equipamiento de un centro de diagnóstico prenatal en el Hospital Santo Tomás, con tecnología médica de última generación que permitirá la detección temprana de posibles complicaciones durante el embarazo.

Ciudad de Panamá/Esta noche inicia la Teletón 20-30, un proyecto solidario que por más de 40 años ha movilizado a miles de panameños y se ha consolidado como una de las tradiciones de mayor respaldo ciudadano en el país.

Para esta nueva edición, la meta es la creación y equipamiento de un centro de diagnóstico prenatal en el Hospital Santo Tomás, con tecnología médica de última generación que permitirá la detección temprana de posibles complicaciones durante el embarazo.

El presidente de la Teletón 20-30, Carlos Francisco Tarragó, recordó que el evento comenzará a las 8:00 p.m. y será transmitido en cadena nacional, con la participación de artistas, presentadores y voluntarios que se suman a esta causa solidaria.

“Es el momento en que todos nosotros, de manera solidaria, digamos presente y hagamos nuestro el proyecto meta que este año es la equipación de tecnología médica de última generación en el Hospital Santo Tomás, para poder identificar cualquier problema”, señaló Tarragó.

La Teletón 20-30 hace un llamado a la ciudadanía para apoyar esta iniciativa, que busca impactar de forma directa en la salud materno-infantil y fortalecer la capacidad de atención del sistema público de salud.