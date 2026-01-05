Autoridades refuerzan búsqueda de hombre de 30 años desaparecido en el Parque Nacional Chagres

El despliegue se inició luego de que el hombre, de al menos 30 años, residente en el área de Nuevo Caimitillo, presuntamente ingresara a una zona boscosa dentro del parque, sin que hasta el momento se tenga información sobre su ubicación.

Ciudad de Panamá, Panamá/Diversas autoridades mantienen activo, desde hace más de dos días consecutivos, un operativo de patrullaje y vigilancia para dar con el paradero de un hombre reportado como desaparecido en el Parque Nacional Chagres (PNCH).

El despliegue se inició luego de que el hombre, de al menos 30 años, residente en el área de Nuevo Caimitillo, presuntamente ingresara a una zona boscosa dentro del parque, sin que hasta el momento se tenga información sobre su ubicación. Familiares del desaparecido indicaron que este padece un trastorno de salud mental, situación que incrementa su condición de vulnerabilidad.

De acuerdo con Euribiades González, director del Parque Nacional Chagres, para reforzar las labores se ha dispuesto de ocho agentes de guardaparques, con el objetivo de ampliar el radio de búsqueda y fortalecer la vigilancia en áreas de difícil acceso. González explicó que se ha recurrido al uso de tecnología aérea, como drones, para sobrevolar las zonas más densas del parque; sin embargo, hasta el momento no se han obtenido resultados positivos.

Te podría interesar: Sinaproc brindó 10 atenciones y realizó rescates durante el fin de semana en distintas playas

Ante la complejidad del caso, el Ministerio Público inició las investigaciones correspondientes, mientras que guardaparques del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), agentes de la Policía Ambiental, Rural y Turística, personal de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y familiares del desaparecido, se mantienen en alerta.

Las labores incluyen patrullajes terrestres y acuáticos, con el fin de localizar a esta persona y brindarle la asistencia necesaria. MiAmbiente exhortó a la ciudadanía a colaborar con las autoridades, reportando cualquier indicio que permita dar con el paradero del desaparecido, subrayando que, por su condición de salud, requiere apoyo para orientarse y regresar de manera segura con sus familiares.

Asimismo, se recordó que cualquier irregularidad, falta o posible delito ambiental, así como incidentes dentro de áreas protegidas, pueden ser reportados a través de la línea 311 o mediante las redes sociales oficiales de MiAmbiente. El operativo se mantiene activo, mientras las autoridades reiteran que la colaboración ciudadana puede ser clave para avanzar en la búsqueda.