Venezuela: Jefe de la ONU pide respeto a la 'independencia política' de los Estados en el Consejo de Seguridad

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió el lunes respetar la independencia política de los Estados después de que Estados Unidos capturara al líder venezolano Nicolás Maduro y afirmara estar a cargo del país sudamericano.

Guterres exhortó a "respetar los principios de soberanía, independencia política e integridad territorial de los Estados", según declaraciones leídas en su nombre por la subsecretaria general Rosemary DiCarlo durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Venezuela.

"Estoy profundamente preocupado por la posible intensificación de la inestabilidad en el país, el impacto potencial en la región y el precedente que podría sentar respecto de cómo se conducen las relaciones entre los Estados", leyó DiCarlo, citando a Guterres.

Merchy De Freitas, historiadora y activista venezolana, habló sobre los excesos de la administración de Nicolás Maduro y la cúpula chavista, como los casos de corrupción, la relación con organizaciones criminales nacionales e internacionales, lavado de dinero de corrupción y crimen organizado, la eliminación del contrapeso y la independencia de los poderes públicos.

De Freitas solicitó que se respete la democracia de Venezuela y la libertad de los presos políticos.

La embajadora de Colombia, Leonor Zalabata Torres, defendió la solución pacífica de las controversias, la independencia política de todos los Estados y condenó de forma categórica los hechos registrados la madrugada del 3 de enero sobre Caracas y el ataque militar de Estados Unidos.

"Esto representa evidentes violaciones a la soberanía, la independencia política y la integridad territorial venezolana", expresó.

Destacó que la democracia no puede ser promovida ni defendida mediante la violencia y la coerción. Solo puede construirse y sostenerse a través de la voluntad de los pueblos.

El representante de Rusia condenó la "operación criminal" de EE.UU. en Venezuela y pidió liberar a Maduro. "Apoyamos la política de Venezuela".