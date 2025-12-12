Estados Unidos revisa premio anticorrupción concedido a Annette Planells; embajador Cabrera dice que fue un 'error'

“Al final del día, este premio fue un error y estamos arreglando el error que se cometió al otorgarle ese premio a esa persona ”, acotó el embajador.

Panamá/El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, se refirió nuevamente a la controversia que rodea a la exdirectora del diario La Prensa, miembro del Movimiento Independiente (Movin) y fundadora del medio digital FOCO, Annette Planells, tras cuestionar el premio anticorrupción que recibió durante la administración del expresidente Joe Biden.

Cabrera señaló que, desde enero de 2025, el gobierno estadounidense ha revisado reconocimientos y decisiones de la administración anterior, entre ellos el premio otorgado a Planells.

Darle un premio anticorrupción a una persona que está basada en corrupción es completamente absurdo, por eso fue que hicimos las declaraciones", dijo el embajador en un acto de entrega de medicamentos del Comando Sur al Minsa.

Afirmó que el gobierno de Estados Unidos posee información adicional, más allá de los mensajes de WhatsApp divulgados recientemente y de lo que ha circulado públicamente. “Si ella quiere decir que solo por esa carta de Louis Sola, [publicada por Planells] está muy equivocada, porque no la había visto hasta que ella la publicó en su respuesta”, indicó.

“Al final del día, este premio fue un error y estamos arreglando el error que se cometió al otorgarle ese premio a esa persona”, acotó el embajador.

El honor mal concedido se convierte en deshonra: el Departamento de Estado de Biden coronó a una extorsionadora, Annette Planells, como su “Campeona anticorrupción”. Ahora quedó al descubierto por chantaje e interferencia electoral. Este fracaso en la política de la era de Biden… — Embajador Kevin Marino Cabrera (@USAmbassadorPAN) December 10, 2025

El miércoles 10 de diciembre, Planells rechazó categóricamente las acusaciones y las calificó como falsas. “No he estado involucrada en ningún chantaje ni interferencia electoral”, sostuvo en un comunicado publicado en su cuenta de X.

Indicó que los señalamientos surgieron después de que el exfuncionario estadounidense Louis Sola divulgara una carta en la que la mencionaba, pese a su propio conflicto de interés relacionado con una marina privada en la entrada del Canal de Panamá.

Mi trayectoria en la lucha contra la corrupción, la defensa de la democracia, la transparencia y los valores que siempre he sostenido está ampliamente documentada y disponible para verificación. Estoy abierta a cualquier consulta que permita aclarar los hechos”, concluye el comunicado.

En diciembre de 2023, Planells recibió el Premio Campeones Anticorrupción, entregado por Antony Blinken, quien en ese entonces se desempeñaba como secretario de Estado de Estados Unidos.

Caso Ramón Carretero en la Lista Clinton

Con respecto al anuncio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que incluyó en la “Lista Clinton” al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, por su presunta vinculación con Nicolás Maduro, así como a seis compañías navieras que operan en el sector petrolero venezolano, el embajador manifestó que la OFAC es la entidad encargada de administrar estas listas, conforme a la seguridad nacional estadounidense y sus normativas.

“Las personas que estén fuera de esas normas serán incluidas en las listas”, explicó.

En ese sentido, y consultado sobre el tema, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, indicó que las decisiones que tome el gobierno de Estados Unidos son atribuciones propias de ese país.