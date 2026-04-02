Presidenta de México nombra a Roberto Velasco como nuevo canciller

El funcionario ha tenido un rápido ascenso en la cancillería mexicana desde la llegada de la izquierda a la presidencia de México, en 2018.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum nombró este miércoles como nuevo canciller a Roberto Velasco, luego de la renuncia de Juan Ramón de la Fuente por motivos de salud.

La designación, que debe ser aprobada por un Senado dominado ampliamente por el oficialismo, fue informada por la mandataria a través de sus redes sociales.

De la Fuente "tomó la decisión de dejar el cargo de secretario de Relaciones Exteriores por motivos de salud (...) He decidido proponer al Senado (...) al Maestro Roberto Velasco", escribió Sheinbaum en X.

La mandataria difundió un video donde aparece con ambos funcionarios en el palacio presidencial.

"Vamos a seguir con este trabajo de defender la soberanía de México, de proteger a los mexicanos en todo el mundo, de seguir cooperando estratégicamente (...) sobre todo con América Latina y con América del Norte", dijo Velasco en el video.

El canciller designado se desempeñó hasta ahora como subsecretario para América del Norte, conduciendo con Estados Unidos y Canadá, que han pasado por varios momentos de tensión tras el regreso de Donald Trump a la presidencia, en 2025.

De ser ratificado, Velasco, de 38 años, abogado de profesión y con una maestría en políticas públicas por la universidad de Chicago, se convertirá en el canciller más joven de México en varias décadas.

El funcionario ha tenido un rápido ascenso en la cancillería mexicana desde la llegada de la izquierda a la presidencia de México, en 2018, cuando ocupó el puesto de vocero de esta dependencia.

De la Fuente, un médico psiquiatra que fue secretario de Salud (1994-1999) y rector de la UNAM, la mayor universidad del país, fue uno de los principales asesores de Sheinbaum tras ganar la presidencia en 2024 y tuvo un discreto paso por la cancillería que analistas atribuyen a sus problemas de salud.