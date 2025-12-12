Panamá recibe 4 mil libras de medicamentos donadas por el Comando Sur

Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) recibió este jueves una donación de 4 mil libras de medicamentos por parte del gobierno de Estados Unidos, como parte de un programa de ayuda humanitaria que busca fortalecer la atención primaria de salud en Panamá, especialmente en comarcas y áreas rurales en el país con mayores limitaciones de acceso a insumos médicos.

Las donaciones llegaron a través del Comando Sur, se trata de medicamentos para enfermedades como manejo de infecciones, dolores, diabetes e hipertensión. También hay insumos de uso veterinarios y odontológicos, que se usarán en giras de salud a nivel nacional en las áreas más vulnerables del país.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, agradeció el apoyo y destacó que los medicamentos serán distribuidos en centros de salud y hospitales de todo el país, bajo un esquema de entrega mensual durante todo el año, con el objetivo de garantizar una atención sostenida a las comunidades más vulnerables.

Estos medicamentos van a resolverle el problema a muchos panameños, y yo, como regente de la Salud en la República de Panamá, estoy muy agradecido de parte de todos esos panameños que van a recibir ese beneficio”, expresó Boyd Galindo durante el acto oficial, en presencia del embajador de Estados Unidos.

La donación forma parte del programa de cooperación impulsado por la administración del presidente estadounidense Donald Trump, orientado a reforzar los sistemas de salud en países de la región mediante asistencia directa. Precisamente, el embajador de los Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera estuvo presente en la entrega.

El titular de Salud afirmó que este apoyo se suma a otras colaboraciones previas en equipamiento e iniciativas sanitarias, actualmente en conversación entre ambos gobiernos, lo que refleja el fortalecimiento de los acuerdos de cooperación bilateral en materia de salud.

“Muy agradecido, señor embajador, y hágalo extensivo al presidente Donald Trump y a todos los que están colaborando en esto”, añadió el ministro.

Boyd Galindo explicó que los medicamentos llegarán sin intermediarios, directamente desde el gobierno estadounidense hacia la población panameña, un mecanismo que permitirá agilizar la distribución y garantizar que los insumos lleguen a quienes más los necesitan.

Las autoridades de salud señalaron que esta entrega contribuirá a reforzar la disponibilidad de medicamentos esenciales, mejorar la respuesta sanitaria nacional y ampliar la cobertura en áreas históricamente desatendidas.