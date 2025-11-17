Médicos del Comando Sur refuerzan servicios del hospital Nicolás A. Solano

Los especialistas realizaron un recorrido por el área de Urgencias, donde conocieron los flujos de atención, los equipos de trabajo y las áreas en las que brindarán apoyo.

Panamá Oeste/Dos profesionales de la salud del Comando Sur de los Estados Unidos (un médico especialista en traumatología y una enfermera especialista en trauma) se incorporaron este lunes al hospital regional Nicolás A. Solano, en La Chorrera, donde durante tres meses reforzarán la atención en el servicio de Urgencias, el manejo de trauma y otras áreas clínicas prioritarias.

La llegada de los especialistas forma parte del programa de cooperación internacional entre el Ministerio de Salud (Minsa) y el Gobierno de los Estados Unidos, orientado a fortalecer los servicios médicos en distintas regiones del país.

El secretario general del Minsa, Julio Arosemena, resaltó la importancia de esta alianza para el sistema de salud panameño.

El Ministerio de Salud se siente muy complacido con este apoyo que ha dado el Gobierno de los Estados Unidos a través del Comando Sur. Este es el inicio de muchas giras que realizaremos entre lo que resta del 2025 y durante el 2026 (...)”, señaló.

El director médico del hospital, David Rodríguez, destacó el impacto inmediato que tendrá este refuerzo en áreas críticas.

La integración de un traumatólogo y una enfermera especialista en trauma aportará un respaldo significativo al área de Urgencias y otras especialidades prioritarias. Este apoyo fortalece nuestros servicios y mejora la atención que brindamos a la comunidad”, afirmó Rodríguez.

Como parte de su incorporación, los especialistas realizaron un recorrido por el área de Urgencias, donde conocieron los flujos de atención, los equipos de trabajo y las áreas en las que brindarán apoyo.

El médico visitante del Comando Sur, Andrew Shafrina, expresó su entusiasmo por participar en esta misión de intercambio técnico.

“Estoy muy emocionado de estar aquí y de contribuir a esta colaboración. Aún estoy conociendo el sistema, pero estoy orgulloso de poder ayudar y aprender de esta experiencia”, dijo, según un comunicado del Minsa.