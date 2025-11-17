Naviferias 2025: Arrancan el 2 de diciembre; este es el calendario del IMA a nivel nacional

Ciudad de Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció este lunes las fechas en las que se realizarán las tradicionales Naviferias, que este año se llevarán a cabo de manera simultánea en diversas provincias del país.

Nilo Murillo, director de la institución, indicó que las Naviferias iniciarán el 2 de diciembre y, por primera vez, se realizarán en paralelo en varios puntos del territorio nacional.

El IMA estableció que del 2 al 5 de diciembre, las actividades se desarrollarán en las provincias de Chiriquí, Los Santos, Herrera y Panamá (Chepo).

En estas naviferias, se ofertará la popular "Caja Navideña", uno de los productos más esperados por la población, la cual incluirá 10 libras de arroz, 1 libra de sal, 1 libra de azúcar, una lata de guandú y un jamón picnic con hueso, a un costo de 15.00 dólares.

"El ahorro está alrededor de $18.000, le va a llevar al panameño un gran alivio a su bolsillo", indicó Murillo.

En 2024, el IMA realizó 89 Naviferias, pero este 2025 se ampliará la cobertura con 123 eventos a nivel nacional, en donde se espera beneficiar al mayor número de familias.

Al acudir a las ferias, el IMA recuerda que deben llevar efectivo, cédula y su bolsa reutilizable.

Calendario: Semana 1 🎄

📌 2 de diciembre

Chiriquí: Bugaba, Barú, Renacimiento

Los Santos: La Villa de Los Santos, Macaracas, Guararé, Las Tablas, Pedasí, Pocrí, Tonosí

Herrera: Chitré Cabecera, Monagrillo, La Arena

📌 3 de diciembre

Chiriquí: Boquete, Dolega, Gualaca

Herrera: Parita, Cabuya, Santa María, El Rincón, Los Canelos, El Limón de Santa María, Divisa

Chepo: Unión Santeña, Tortí

📌4 de diciembre

Chiriquí: Alanje, Boquerón, Tierras Altas

Herrera: Ocú Cabecera, Los Llanos de Ocú, Las Minas, Chepo, Los Pozos, La Pitaloza, Pesé Cabecera

Chepo: Chepo Centro

📌 5 de diciembre

Chiriquí: San Félix, Remedios, Tolé, San Lorenzo

Chepo: Chimán (Pasiga), Loma del Naranjo

Coclé: Antón, El Valle, Río Hato, Aguadulce, Penonomé, Natá, Olá, La Pintada, Jaguito, El Roble

🎄 Semana 2

📌 9 de diciembre

Veraguas: Calobre, San Francisco, Santa Fe, La Mesa, Cañazas

📌10 de diciembre

Chiriquí: David

Veraguas: La Palma, Los Ruices, Río de Jesús, Soná, Hicaco

Colón: Barrio Sur, San Juan, Buena Vista

Darién: Yaviza, Metetí, Santa Fe

Bocas del Toro: Chiriquí Grande

📌 11 de diciembre

Veraguas: Atalaya, Santiago, Omar Torrijos

Colón: Cativá, Puerto Pilón, Escobal

Darién: La Palma, Real de Santa María

Bocas del Toro: Almirante

📌12 de diciembre

Veraguas: Montijo, Isla Gobernadora, Llano Cativá–Mariato, Quebro

Colón: El Guabo, Chagres, Miguel de la Borda

Darién: Jaqué, Garachiné

Bocas del Toro: Changuinola

Panamá Oeste: San Carlos

🎄 Semana 3

📌 15 de diciembre

Panamá Oeste: Chame

Panamá: Chilibre, Alcalde Díaz

📌16 de diciembre

Colón: Nombre de Dios, Palenque Cabecera, María Chiquita, Portobelo

Bocas del Toro: Guabito

Panamá Oeste: Capira, Capira Rural – El Límite

Panamá: Juan Díaz – Frigo (San Antonio), Juan Díaz

📌 17 de diciembre

Bocas del Toro: Isla Colón

Panamá Oeste: La Chorrera, Chorrera Rural – Los Díaz

Panamá: Mateo Iturralde – Pan de Azúcar

📌 18 de diciembre

Panamá Oeste: Arraiján, Hato Montaña

Comarca Ngäbe-Buglé: Soloy, Sabanitas, Hato July

Panamá: Pacora, Tocumen

📌 19 de diciembre

Panamá Oeste: Veracruz

Comarca Naso Tjër Di: Naso Tjër Di

Comarca Ngäbe-Buglé: Chichica, Ñurum

Panamá: Gobernación

🎄 Semana 4

📌 23 de diciembre

Comarca Emberá-Wounaan: Lajas Blancas

Comarca Ngäbe-Buglé: Pueblo Nuevo, Kankintú

📌 24 de diciembre

Comarca Ngäbe-Buglé: Kusapín, Santa Catalina

📌 Por definir

Comarca Madungandí

Comarca Wargandí

Comarca Guna Yala

Comunidad: Majé Emberá Druá

