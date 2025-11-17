Naviferias 2025: Arrancan el 2 de diciembre; este es el calendario del IMA a nivel nacional
Se realizarán 123 Naviferias a nivel nacional.
Ciudad de Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció este lunes las fechas en las que se realizarán las tradicionales Naviferias, que este año se llevarán a cabo de manera simultánea en diversas provincias del país.
Nilo Murillo, director de la institución, indicó que las Naviferias iniciarán el 2 de diciembre y, por primera vez, se realizarán en paralelo en varios puntos del territorio nacional.
El IMA estableció que del 2 al 5 de diciembre, las actividades se desarrollarán en las provincias de Chiriquí, Los Santos, Herrera y Panamá (Chepo).
En estas naviferias, se ofertará la popular "Caja Navideña", uno de los productos más esperados por la población, la cual incluirá 10 libras de arroz, 1 libra de sal, 1 libra de azúcar, una lata de guandú y un jamón picnic con hueso, a un costo de 15.00 dólares.
"El ahorro está alrededor de $18.000, le va a llevar al panameño un gran alivio a su bolsillo", indicó Murillo.
En 2024, el IMA realizó 89 Naviferias, pero este 2025 se ampliará la cobertura con 123 eventos a nivel nacional, en donde se espera beneficiar al mayor número de familias.
Al acudir a las ferias, el IMA recuerda que deben llevar efectivo, cédula y su bolsa reutilizable.
Calendario: Semana 1 🎄
📌 2 de diciembre
Chiriquí: Bugaba, Barú, Renacimiento
Los Santos: La Villa de Los Santos, Macaracas, Guararé, Las Tablas, Pedasí, Pocrí, Tonosí
Herrera: Chitré Cabecera, Monagrillo, La Arena
📌 3 de diciembre
Chiriquí: Boquete, Dolega, Gualaca
Herrera: Parita, Cabuya, Santa María, El Rincón, Los Canelos, El Limón de Santa María, Divisa
Chepo: Unión Santeña, Tortí
📌4 de diciembre
Chiriquí: Alanje, Boquerón, Tierras Altas
Herrera: Ocú Cabecera, Los Llanos de Ocú, Las Minas, Chepo, Los Pozos, La Pitaloza, Pesé Cabecera
Chepo: Chepo Centro
📌 5 de diciembre
Chiriquí: San Félix, Remedios, Tolé, San Lorenzo
Chepo: Chimán (Pasiga), Loma del Naranjo
Coclé: Antón, El Valle, Río Hato, Aguadulce, Penonomé, Natá, Olá, La Pintada, Jaguito, El Roble
🎄 Semana 2
📌 9 de diciembre
Veraguas: Calobre, San Francisco, Santa Fe, La Mesa, Cañazas
📌10 de diciembre
Chiriquí: David
Veraguas: La Palma, Los Ruices, Río de Jesús, Soná, Hicaco
Colón: Barrio Sur, San Juan, Buena Vista
Darién: Yaviza, Metetí, Santa Fe
Bocas del Toro: Chiriquí Grande
📌 11 de diciembre
Veraguas: Atalaya, Santiago, Omar Torrijos
Colón: Cativá, Puerto Pilón, Escobal
Darién: La Palma, Real de Santa María
Bocas del Toro: Almirante
📌12 de diciembre
Veraguas: Montijo, Isla Gobernadora, Llano Cativá–Mariato, Quebro
Colón: El Guabo, Chagres, Miguel de la Borda
Darién: Jaqué, Garachiné
Bocas del Toro: Changuinola
Panamá Oeste: San Carlos
🎄 Semana 3
📌 15 de diciembre
Panamá Oeste: Chame
Panamá: Chilibre, Alcalde Díaz
📌16 de diciembre
Colón: Nombre de Dios, Palenque Cabecera, María Chiquita, Portobelo
Bocas del Toro: Guabito
Panamá Oeste: Capira, Capira Rural – El Límite
Panamá: Juan Díaz – Frigo (San Antonio), Juan Díaz
📌 17 de diciembre
Bocas del Toro: Isla Colón
Panamá Oeste: La Chorrera, Chorrera Rural – Los Díaz
Panamá: Mateo Iturralde – Pan de Azúcar
📌 18 de diciembre
Panamá Oeste: Arraiján, Hato Montaña
Comarca Ngäbe-Buglé: Soloy, Sabanitas, Hato July
Panamá: Pacora, Tocumen
📌 19 de diciembre
Panamá Oeste: Veracruz
Comarca Naso Tjër Di: Naso Tjër Di
Comarca Ngäbe-Buglé: Chichica, Ñurum
Panamá: Gobernación
🎄 Semana 4
📌 23 de diciembre
Comarca Emberá-Wounaan: Lajas Blancas
Comarca Ngäbe-Buglé: Pueblo Nuevo, Kankintú
📌 24 de diciembre
Comarca Ngäbe-Buglé: Kusapín, Santa Catalina
📌 Por definir
Comarca Madungandí
Comarca Wargandí
Comarca Guna Yala
Comunidad: Majé Emberá Druá
