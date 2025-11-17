Caja de Seguro Social aclara que incidente en policlínica de San Miguelito

Ciudad de Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) informó a la ciudadanía que el incidente ocurrido esta mañana en la Policlínica Manuel María Valdés, en San Miguelito, se debió al desprendimiento de algunos parasoles decorativos ubicados en la fachada del edificio.

En comunicado, la Caja de Seguro Social indicó que estos elementos presentaban deterioro por el paso del tiempo y no forman parte de la estructura principal, por lo que la losa del edificio no se vio afectada. No se reportaron heridos ni fue necesario suspender los servicios que se brindan a los asegurados.

Asimismo, la CSS recordó que ya fue adjudicado el proyecto de remodelación de la policlínica, el cual contempla la remoción de los parasoles dañados. Estos trabajos iniciarán a finales del mes de noviembre.

La infraestructura de la instalación tiene 56 años y, debido a la falta de mantenimiento en administraciones anteriores, presenta diversos aspectos que requieren intervención, situación que ya está siendo atendida.