Programa de diálisis peritoneal y colocación de catéteres se traslada a la Ciudad de la Salud

Ciudad de Panamá, Panamá/A partir de este lunes 17 de noviembre, el Programa de Diálisis Peritoneal y la colocación de catéteres transitorios y permanentes se trasladarán desde el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid a su nueva sede en el Instituto Nefrológico de la Ciudad de la Salud.

Este cambio se enmarca en un plan de reestructuración del complejo que busca mejorar la atención a los usuarios y reubicar el Servicio de Nefrología en la Ciudad de la Salud. Las nuevas instalaciones ofrecen:

Espacios más amplios.

Equipos modernos.

Tecnología de punta.

Un equipo médico multidisciplinario que brindará atención de la más alta calidad a la población asegurada.

El Dr. Rafael Pérez Carrillo, jefe del Servicio de Nefrología, señaló que "actualmente, el Programa atiende a 94 pacientes en diálisis peritoneal (44 varones y 50 mujeres), quienes ya han sido informados del traslado".

Diariamente, se atienden entre 12 y 16 pacientes del programa de diálisis peritoneal.

Estos pacientes se alternarán con los del Programa de Clínica de Prediálisis para un seguimiento más cercano y para reforzar la educación sobre esta terapia.

La diálisis peritoneal es un tratamiento para la insuficiencia renal que usa el peritoneo (el revestimiento del abdomen) como filtro natural para eliminar desechos y exceso de líquido de la sangre. Este procedimiento puede realizarse en el hogar, de forma manual o automatizada, y el tratamiento toma entre 8 y 12 horas, según la prescripción del nefrólogo.

