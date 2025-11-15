Salario mínimo en Panamá: Instalan la mesa de revisión; se discutirá en 9 reuniones de seis horas cada una

💵 La Comisión Nacional de Salario Mínimo mantendrá en las próximas semanas 9 reuniones ordinarias que tendrán una duración de 6 horas cada una, en donde se buscará definir un posible nuevo salario mínimo. 💵 Este proceso se realiza cada dos años e impacta de forma directa a todos los sectores productivos del país.

Ciudad de Panamá, Panamá/La mesa encargada de la revisión del salario mínimo se instaló este sábado 15 de noviembre, con la participación de representantes del Gobierno, el sector empresarial y obrero de Panamá.

Según consta en la Gaceta Oficial 30404-A, este proceso, que se lleva a cabo cada dos años, impacta de forma directa a todos los sectores productivos del país.

La comisión está conformada por representantes del Gobierno, el sector empresarial y sindicatos de trabajadores, quienes deberán analizar las condiciones económicas actuales, el costo de vida, los niveles de productividad y otros indicadores que servirán de base para definir un posible ajuste al salario mínimo legal en Panamá.

"Los trabajadores panameños tenemos más de tres décadas de estar exigiendo, sin éxito, un salario mínimo decente. Un salario que permita cubrir el costo de la canasta completa, de bienes y servicios, y no solamente la comida", fueron parte de las declaraciones realizadas por Aniano Pinzón, representante del sector trabajador, durante el acto de instalación, quien también sugirió que el salario mínimo en el país debe ser de 900 dólares.

Por su parte, Gabriel Diez, representante del sector empleador, señaló que esperan ser escuchados y que "para nadie es un secreto que la situación económica de los hogares y las empresas no es la mejor. Así como entendemos que a muchos no les alcanza para cubrir las necesidades de sus familias, muchas empresas, en especial las micro, pequeñas y medianas empresas, están al límite de la sostenibilidad financiera. Estamos de acuerdo en que todavía no tenemos una reactivación económica en todos los sectores".

"El sector trabajador, todos mis respetos, y el sector empleador, quienes son realmente los encargados de la economía del país porque el Gobierno no puede seguir cargando con el país porque el empleo lo generan ustedes, gracias (...) Han pasado más de 60 años, lo que nos llama a la reflexión y nos obliga a pensar en la transformación que necesita este proceso hacia el futuro. Hoy, lo dejo como un reto para ambos sectores; probablemente no sea en esta mesa porque estamos haciendo cumplimiento de Ley, pero los insto a que nos sentemos y pensemos en la evolución de este proceso", indicó la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz de Cedeño.

Tras realizarse la designación formal de sus integrantes, quedó abierto el proceso de negociación, el cual se desarrollará durante 9 reuniones ordinarias que tendrán una duración de 6 horas cada una. La instalación de la mesa marca el inicio de la etapa de presentación de propuestas, en la que cada sector expondrá sus argumentos técnicos y económicos.

Los miembros principales son:

Jackeline Muñoz de Cedeño

Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, quien la presidirá

Karla María León Navarro

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral

Liz Marie Luciani D.

Ministerio de Economía y Finanzas

Julio A. Moltó A.

Ministerio de Comercio e Industrias

Mariela de Ycaza

Ministerio de Desarrollo Agropecuario

Juan Antonio Ledezma

Consejo Nacional de la Empresa Privada

Juan Arias S.

Cámara de Comercio, Industria y Agricultura

Alexis Fletcher

Cámara Panameña de la Construcción

Juan Samaniego

Consejo Nacional de los Trabajadores Organizados

Gilberto Melo

Consejo Nacional de los Trabajadores Organizados

Ariel Muñoz

Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente

La revisión del salario mínimo es uno de los debates sociales y laborales más relevantes del país. Mientras los gremios empresariales sostienen que “no es el momento” para incrementar el salario base, los sindicatos insisten en que el ajuste es necesario ante el aumento del costo de vida.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) fungirá como entidad rectora y mediadora del proceso. Una vez instalada la mesa, se recibirán estudios técnicos, análisis económicos y sociales, además de las propuestas formales de cada sector. Si se alcanza un consenso tripartito, este será remitido al Órgano Ejecutivo para su aprobación; de lo contrario, el Gobierno tendrá la facultad de definir el ajuste final, tal como ha ocurrido en revisiones previas.

En declaraciones recientes, la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, informó que, a diferencia de años anteriores, las conversaciones entre trabajadores y empresarios se desarrollarán únicamente en la sede del Mitradel, en la Ricardo J. Alfaro, sin la tradicional gira nacional. La funcionaria también llamó a mantener un clima de prudencia y diálogo responsable.

El posible nuevo salario mínimo entrará en vigencia en enero de 2026. La última revisión se efectuó en 2024, cumpliendo con la periodicidad de dos años que establece la ley.

Con información de Luis de Jesús Mendoza