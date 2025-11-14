Estos son los miembros de la mesa de trabajo para la revisión del salario mínimo

La mesa estará integrada por representantes del Gobierno, empresarios y trabajadores, quienes tendrán la responsabilidad de analizar las condiciones económicas actuales.

Este jueves 13 de noviembre se oficializó el nombramiento de los miembros de la mesa de trabajo que se encargará de la revisión del salario mínimo, un proceso que se realiza cada dos años y que impacta a todos los sectores productivos del país. La instalación oficial está programada para este sábado 15 de noviembre, según consta en la Gaceta Oficial 30404-A.

La mesa estará integrada por representantes del Gobierno, empresarios y trabajadores, quienes tendrán la responsabilidad de analizar las condiciones económicas actuales, los costos de vida, la productividad y otros indicadores que influyen en el ajuste del salario base legal en Panamá.

Inicio del proceso

Con la designación de los miembros, queda oficialmente abierto el proceso de negociación, que se extenderá durante las próximas semanas. La instalación del próximo sábado marca el inicio de la fase de presentación de propuestas, donde cada sector expondrá sus criterios económicos y técnicos.

Los miembros principales son:

Jackeline Muñoz de Cedeño

Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, quien la presidirá.

Karla María León Navarro

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

Liz Marie Luciani D.

Ministerio de Economía y Finanzas.

Julio A. Moltó A.

Ministerio de Comercio e Industrias.

Mariela de Ycaza

Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

Juan Antonio Ledezma

Consejo Nacional de la Empresa Privada.

Juan Arias S.

Cámara de Comercio, Industria y Agricultura

Alexis Fletcher

Cámara Panameña de la Construcción.

Juan Samaniego

Consejo Nacional de los Trabajadores Organizados.

Gilberto Melo

Consejo Nacional de los Trabajadores Organizados.

Ariel Muñoz

Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente.

La revisión del salario mínimo es uno de los procesos sociales y laborales más importantes; mientras el sector empresarial indica que 'no es momento' para un alza salarial, los representantes de los sindicatos abogan por un ajuste que responda al incremento del costo de vida.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) será la entidad rectora del proceso y actuará como mediador en las discusiones.

Una vez instalada, la mesa comenzará a recibir estudios técnicos, económicos y sociales, así como las propuestas de los sectores. Si se alcanza un consenso tripartito, este será enviado al Ejecutivo para su aprobación. En caso contrario, el Gobierno tendrá la facultad de decidir el ajuste final, como ocurrió en revisiones anteriores.