Presidente Mulino sanciona ley de acogimiento familiar como protección temporal
Ciudad de Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó una ley que regula el acogimiento familiar como medida de protección temporal que garantiza el cuidado provisional de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
La nueva normativa, que lleva también la firma de la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, define el acogimiento familiar como una medida excepcional y transitoria destinada a menores cuyos derechos hayan sido amenazados o vulnerados, mientras se determina una solución definitiva de su situación.
De acuerdo con el texto sancionado, el Estado asume la responsabilidad de supervisar y acompañar a las familias acogentes, y asegura que el interés superior del menor prevalezca en cada decisión. La ley también establece criterios de selección, evaluación y seguimiento de las familias, además de mecanismos de capacitación y apoyo psicosocial.
La ministra Carles consideró que esta ley representa un paso histórico que moderniza la política pública de protección infantil en Panamá y abre la puerta al nacimiento de una red solidaria de familias dispuestas a ofrecer cuidado provisional bajo supervisión estatal.
“Cuando se fortalece la red de protección y seguridad del cuidado en la comunidad, menos niñas y niños son descuidados, abandonados o ubicados dentro de albergues. La mejor manera de atender a esta población vulnerable es desarrollar las capacidades de las familias y las comunidades para su cuidado. Panamá camina en la dirección correcta con la sanción de esta ley”, reafirmó la ministra.