Director del Ifarhu confirmó que promedio para recibir becas socioeconómicas será de 4.0

Ciudad de Panamá/Carlos Godoy, director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), confirmó que a partir del año 2026 los estudiantes que apliquen a becas socioeconómicas deberán cumplir con un promedio mínimo de 4.0 en el caso de los alumnos de educación básica y media, y un índice académico de 1.8 para estudiantes universitarios.

Godoy precisó que, en el caso de las becas por concurso, los requisitos académicos se mantendrán sin cambios, estableciendo un promedio mínimo de 4.5 para estudiantes de escuelas y un índice de 2.0 para universitarios.

El director del Ifarhu explicó además que, con la entrada en vigencia del nuevo reglamento, los procesos de selección para el otorgamiento de becas se realizarán mediante convocatorias públicas, y será una comisión evaluadora la encargada de analizar y determinar la asignación de los beneficios, de acuerdo con los criterios establecidos para cada programa.