Presidente de la Asamblea impulsará reformas a la ley de carrera administrativa y el reglamento interno en este 2026

El discurso del presidente de la Asamblea se da en el marco de la instalación del segundo periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional.

Ciudad de Panamá/En la instalación de la segunda legislatura del segundo periodo de sesiones ordinarias, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, presentó un balance de su gestión enfocado en educación, reactivación económica, control del gasto público, descentralización y transparencia, en un discurso que acompañó el informe a la Nación del presidente José Raúl Mulino.

Durante su intervención, Herrera emplazó al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, a revisar los fondos del impuesto de bienes inmuebles adeudados a los municipios, que superan los 500 millones de dólares. Enfatizó que estos recursos deben transferirse sin discrecionalidad y administrarse con transparencia y rendición de cuentas. En ese contexto, instó a alcaldes y juntas comunales a avanzar hacia una nueva ley de descentralización, con participación ciudadana y controles claros.

"Estos fondos deben llegar a los 81 municipios de este país y que de manera transparente, con participación ciudadana, con rendición de cuentas y con transparencia se manejen los fondos", reprochó.

Gasto público

El presidente de la Asamblea también abordó las críticas relacionadas con la planilla legislativa, aclarando que muchas contrataciones corresponden a personal con años de servicio que ha carecido de estabilidad laboral.

Como parte de las medidas de contención del gasto, informó sobre la eliminación de la partida 172 de servicios especiales, la supresión de alquileres de vehículos y combustible, y la reducción de viajes oficiales, acciones que contribuyeron a un ahorro significativo. Detalló que en 2025 la Asamblea ejecutó 164.4 millones de dólares, lo que representó un ahorro de 21.6 millones en comparación con años anteriores.

Carrera administrativa y reglamento interno

A la par, anunció una agenda de modernización institucional, comprometiéndose a una reforma a la ley de carrera administrativa que incluye la digitalización de procesos, la instalación de relojes biométricos, cámaras de seguridad y la publicación en línea de la asistencia de los diputados y el registro de votaciones electrónicas, accesibles también desde la aplicación móvil "Legispan" a finales de enero de este 2026.

"Y cada vez que se apruebe un proyecto de ley, el resultado de la votación aparecerá en la televisión abierta nacional. Lo que durante mucho tiempo se quedó en una aspiración, seguiremos dándole forma", señaló.

Para esto, se firmó un convenio con el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAC) que "brindará asesoría y acompañamiento en las transformaciones de la ley de carrera legislativa y administrativa".

"Y aquí veremos si realmente queremos hacer un verdadero cambio y tengamos una carrera legislativa justa y verdadera a quienes representan y tienen el compromiso de trabajar por esta Asamblea de diputados", afirmó.

Una vez más, Herrera prometió que se continuará impulsando y se dará prioridad a la discusión de reformas al reglamento interno en la Comisión de Credenciales, presidida por Dana Castañeda.

"Será indispensable la participación y el compromiso de los 9 miembros de la comisión y de los 62 diputados restantes", acotó.

Descontar el salario a los diputados que se ausenten injustificadamente, establecer por el reglamento que para entrar en la carrera legislativa los funcionarios deben contar con mínimo 5 años de servicio, en posiciones permanentes y a través de concursos sin excepción, son algunas de las reformas que se impulsarán, dijo Herrera.

Educación

Herrera recordó que al inicio de su gestión, el país enfrentaba una crisis educativa que mantenía a miles de estudiantes fuera de las aulas debido a una huelga prolongada. Señaló que, ante ese escenario, la Asamblea asumió un rol activo como mediadora, tendiendo puentes de diálogo junto al sector privado para facilitar acuerdos que permitieran el retorno a clases. Destacó que la experiencia dejó como lección la necesidad de mantener espacios permanentes de diálogo para evitar nuevas afectaciones al sistema educativo.

Gestión

Entre los principales logros legislativos, Herrera resaltó la aprobación de la nueva ley de interés preferencial, subrayando su impacto directo en las familias panameñas y en la reactivación del sector construcción. Indicó que la incertidumbre previa había frenado más de 500 millones de dólares en inversiones, provocado la pérdida de más de 30 mil empleos y limitado el acceso a vivienda para unas 10 mil familias. Con la entrada en vigencia de la ley, aseguró que se reactivarán los créditos hipotecarios y el empleo, e hizo un llamado a los bancos estatales a ofrecer mejores tasas y menores comisiones.

En materia presupuestaria, el diputado panameñista defendió el rol fiscalizador de la Asamblea durante la discusión tanto del presupuesto del Canal de Panamá como del Presupuesto General del Estado, procesos que incluyeron el análisis de 96 vistas presupuestarias transmitidas de forma pública. El presupuesto fue aprobado con 58 votos a favor, reflejando un plan de inversiones que supera los 11 mil millones de dólares, orientado a la generación de empleo en los distritos.

En su rendición de cuentas, Herrera informó además que durante el periodo legislativo se aprobaron 40 proyectos de ley en tercer debate pese a los retrasos en la instalación de las comisiones permanentes.

“Mi política no es la taquilla, mi política es trabajar dando resultados”, afirmó Herrera al cerrar su discurso, reiterando su compromiso con una gestión enfocada en la transparencia, la generación de empleo y la recuperación de la confianza ciudadana en el primer Órgano del Estado.

