Ministro Chapman: 'El chen chen en el bolsillo no es tirar dinero desde un helicóptero'

Ciudad de Panamá/A su llegada a la Asamblea para el discurso presidencial de este 2 de enero, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, adelantó que para este año se proyecta un mayor crecimiento económico, impulsado principalmente por sectores como la logística y el comercio, así como por el retorno y establecimiento de empresas internacionales en el país.

Sobre la promesa de gobierno del "chen chen", aclaró que el concepto “chen chen en el bolsillo” no es la entrega de dinero sin sostenibilidad, sino la construcción de una economía sólida a largo plazo. Subrayó que la meta es generar empleos dignos y bien remunerados en el sector privado, como base para un crecimiento permanente que trascienda el actual quinquenio.

"El chen chen en el bolsillo no es arrancar, no es lo que los panameños diríamos pocosamente tirar dinero desde un helicóptero. Eso no sirve, eso es pan para hoy, hambre para mañana", precisó.

Chapman también explicó que Panamá ya fue retirada de una de las listas internacionales relacionadas con la lucha contra el blanqueo de capitales, lo que calificó como el resultado de más de una década de esfuerzos. Señaló que el país ahora es considerado cooperador ante la comunidad internacional, situación que ya comienza a reflejarse en anuncios de empresas europeas y bancos que evalúan regresar o instalarse en Panamá.

No obstante, indicó que el país aún permanece en una segunda lista vinculada a temas fiscales, por lo que se trabaja en la adopción de nuevas legislaciones, entre ellas las relacionadas con la "sustancia económica". Aclaró que se trata de un proceso complejo que requiere una amplia consulta con los distintos sectores, y precisó que la salida de esta lista no será inmediata.

“Estimo que en el mejor de los casos, hacia finales de este año o inicios del próximo año Panamá logrará salir de esta lista”, estimó el ministro, al recalcar que estas reformas no representan un aumento de impuestos, sino ajustes necesarios para cumplir estándares internacionales, especialmente en lo relacionado con empresas multinacionales, sin afectar los incentivos vigentes para este sector.

En cuanto al manejo del gasto público, Chapman informó que el Ministerio de Economía y Finanzas ha realizado un análisis exhaustivo de leyes que actualmente limitan la administración del Presupuesto General del Estado, algunas de las cuales inciden directamente en la planilla estatal y en la generación de empleo. Indicó que estas iniciativas serán presentadas de forma progresiva ante la Asamblea Nacional durante la presente legislatura.

