EN VIVO: Presidente Mulino culmina con el informe a la Nación en la Asamblea Nacional

Ciudad de Panamá/El pleno de la Asamblea Nacional quedó instalado este viernes 2 de enero para dar inicio al segundo periodo de sesiones ordinarias.

La sesión es dirigida por el presidente del Legislativo, Jorge Herrera, quien también dio a conocer los nombres de la comitiva que salió a buscar al mandatario de la República, José Raúl Mulino, quien dará un informe a la nación sobre su gestión en este año y medio de gobierno.

Precisamente, a eso de las 9:20 a.m., el presidente Mulino llegó al Legislativo.

El discurso presidencial marca el arranque formal del nuevo periodo legislativo y también servirá como termómetro de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, en un contexto político caracterizado por tensiones internas y fracturas entre bancadas.

Se espera que el mandatario a parte de su informe hable de temas clave y transcendentales como la integración de la Caja del Seguro Social y el Minsa; la mina, entre otros.

Información en desarrollo.