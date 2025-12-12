El guandú baja de precio en Chiriquí tras inicio de las cosechas

Sin embargo, se espera que el precio por libra del guandú registre un aumento en las próximas semanas , debido al incremento en la demanda , principalmente de compradores que provienen de la ciudad de Panamá y de las provincias centrales .

Chiriquí, David/Los precios del guandú en la provincia de Chiriquí comienzan a estabilizarse tras la salida de las cosechas, no solo en áreas como Alanje, Bugaba y Boquerón, sino también en zonas comarcales.

Actualmente, el precio de la libra en el campo se puede encontrar hasta en $3.50, mientras que los revendedores o comercializadores la ofrecen en $4.00 por libra.

“Acá están un poco más baratos y completos, porque a veces en Panamá los venden y no son la libra completa. Es una tradición comprarlo para llevarlo, claro que sí; de hecho, yo he venido y los voy a llevar”, comentó una consumidora.

Por su parte, una vendedora explicó que los precios varían según el proveedor. “Está accesible el precio para el cliente. Algunos están en $4.50, otros en $4.00, porque según el proveedor que nos trae el producto, así mismo nosotros vamos ajustando el precio para el cliente. En estos momentos va a haber bastante, pero ya nos dijeron que para los días 23, 24 y 25 habrá menos, aunque seguirá siendo un buen producto”, indicó.

Sin embargo, se espera que el precio por libra del guandú registre un aumento en las próximas semanas, debido al incremento en la demanda, principalmente de compradores que provienen de la ciudad de Panamá y de las provincias centrales.

Con información de Demetrio Ábrego.