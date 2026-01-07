El papa convoca a los cardenales de todo el mundo tras los llamados a una gobernanza colegiada

El encuentro de los 245 cardenales será el primer consistorio desde que León fue electo pontífice, en mayo de 2025, tras la muerte del papa Francisco.

El papa León XIV recibirá miércoles y jueves en el Vaticano a los cardenales de todo el mundo, en respuesta a las demandas de una gobernanza más colegiada de la Iglesia católica.

Fuentes del Vaticano indicaron que los cardenales quieren tener una mayor participación en el mando de la Iglesia a nivel mundial.

Francisco llegó a ser criticado durante sus 12 años de papado por su estilo de liderazgo duro y personalista, que marginó a numerosos cardenales.

En su discurso de apertura, León XIV los llamó a "conocerse y a dialogar para poder trabajar juntos al servicio de la Iglesia".

"Estoy aquí para escuchar", dijo y subrayó que la "unidad atrae" mientras la "división dispersa", según el texto publicado por la noche por el Vaticano.

La reunión terminó el miércoles por la noche y se reanudará el jueves tras una misa en la basílica de San Pedro.

No hay una agenda para la reunión, pero el Vaticano indicó en un comunicado que los cardenales darán "apoyo y consejo al Santo Padre en el ejercicio de su elevada y grave responsabilidad en el gobierno de la Iglesia universal".

El consistorio "estará marcado por momentos de comunión y fraternidad, así como momentos dedicados a la reflexión, el compartir y la oración", señaló.

La reunión podría permitir conocer algo del estilo de liderazgo de León y de sus planes para la Iglesia, dado que su agenda hasta ahora ha estado dominada por compromisos asumidos previamente por Francisco.

Se trata de un consistorio "extraordinario", lo cual significa que servirá para discutir asuntos eclesiales importantes.

Los consistorios "ordinarios" suelen celebrarse para nombrar nuevos cardenales, el rango más alto del clero.

Francisco solo llegó a celebrar un consistorio extraordinario durante su pontificado y prefirió dirigir la Iglesia con un grupo pequeño de unos 12 cardenales.