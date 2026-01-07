Trump dará su discurso sobre el Estado de la Unión el 24 de febrero

Se espera que el mandatario exponga su visión para el país en lo que podría ser un año decisivo.

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, informó el miércoles que el primer discurso sobre el Estado de la Unión de Donald Trump en su segundo mandato será el 24 de febrero.

Su intervención ocurrirá mientras el presidente estadounidense enfrenta vientos políticos en contra por el costo de vida y una polémica ofensiva contra la inmigración, junto con una creciente reacción internacional ante una política exterior cada vez más agresiva que ha sacudido a los vecinos de Estados Unidos y a los aliados europeos.

"Esperamos seguir avanzando en el importante trabajo que tenemos por delante en 2026, sirviendo al pueblo estadounidense, defendiendo la libertad y preservando este gran experimento de autogobierno", escribió Johnson, también republicano, en una carta dirigida a Trump.

Se espera que el mandatario exponga su visión para el país en lo que podría ser un año decisivo. Si los demócratas ganan la mayoría en la Cámara en unas elecciones legislativas de medio término, la oposición podrá limitar su poder durante el resto de su mandato.

"Con ese fin, es para mí un honor y un gran privilegio invitarlo a dirigirse a una Sesión Conjunta del Congreso el martes 24 de febrero de 2026, en el recinto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos", añadió la misiva.