Busito de la ruta Vista Alegre se incendia en el puente de las Américas, no se reportan heridos

Ciudad de Panamá/Un busito de transporte público de la ruta de Vista Alegre, en Arraiján, se incendió en horas del mediodía de hoy, sábado 13 de diciembre, en el puente de las Américas; no se reportaron heridos, según los reportes preliminares.

El busito venía con dirección de Panamá Oeste hacia la capital. La situación generó temor en los conductores, además de un pesado tráfico vehicular en el puente de las Américas, una de las principales vías que conecta la ciudad de Panamá con el interior del país.

En desarrollo