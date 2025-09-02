Valle de Urracá se corona campeón en la gran final Sub-12 femenina de la Nike Eco League

Con esta final , la Nike Eco League cierra con broche de oro una edición inolvidable.

Panamá/En una vibrante jornada cargada de energía, talento y compromiso con el medio ambiente, el equipo femenino Sub-12 de Valle de Urracá se alzó con el título de campeón de la Nike Eco League, tras vencer con autoridad 4-1 al conjunto de Santa Marta.

El encuentro, disputado en el COS SPORTS PLAZA, dejó ver lo mejor del fútbol base femenino. Para las campeonas, destacaron Keren Betancourt y Melanie Upigamo, quienes anotaron dos goles cada una, consolidando así una victoria contundente. Por el equipo de Santa Marta, Sheldry Osorio fue la encargada de marcar el único tanto.

La Nike Eco League no solo promueve el talento juvenil, sino que también tiene un fuerte enfoque en la concienciación ambiental, haciendo énfasis en el reciclaje y el cuidado del entorno a través del deporte. Durante el evento, se realizaron distintas actividades educativas y de reciclaje, reforzando el compromiso de la liga con la sostenibilidad.

El representante de Nike y organizador del torneo, Pedro Boyd, conversó con TVMAX Deportes, mostrando su satisfacción con el desarrollo de la competencia:

"Estamos muy complacidos con la calidad del torneo, la pasión de las niñas y el respaldo de los equipos. Nike seguirá apoyando este tipo de certámenes que combinan el deporte con el cuidado del planeta. El futuro del fútbol y del medio ambiente va de la mano", expresó Boyd.

También estuvo presente Elena Chong, Gerente General de CrediCorp Bank, quien elogió la organización del torneo y felicitó a todas las jugadoras por su entrega:

"Eventos como la Nike Eco League son clave para el desarrollo del deporte. En CrediCorp Bank creemos firmemente en el potencial de nuestras niñas y niños, y estamos comprometidos con apoyarlos, sin importar el género. Felicito a todas las participantes por su esfuerzo y dedicación", comentó Chong.

Con esta final, la Nike Eco League cierra con broche de oro una edición inolvidable, dejando un legado de conciencia ambiental y crecimiento deportivo entre las nuevas generaciones.

