Fiscalía investiga desaparición de adulto mayor en Panamá Oeste y pide ayuda para su ubicación

José Manuel Gil De León, de 75 años de edad, se mantiene desaparecido desde el 18 de diciembre, día que salió de su residencia en Arraiján. La Fiscalía Regional de Panamá Oeste inició una investigación por la presunta comisión del delito contra la Vida e Integridad Personal, en la modalidad de persona desaparecida.

De acuerdo con el reporte oficial, el adulto mayor fue visto por última vez el 18 de diciembre de 2025, cuando salió de su residencia ubicada en el corregimiento de Nuevo Emperador, sector de San Bernardino. Al momento de su desaparición vestía un suéter sin mangas de color azul, un pantalón corto de tela con diseño de cuadros y no llevaba zapatos.

Según la información proporcionada por sus familiares, Gil De León es de tez morena, contextura delgada, mide aproximadamente 1.67 metros, tiene cabello corto, liso y de color marrón. Presenta nariz y boca pequeñas, labios delgados, pómulos marcados, barba y canas blancas.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero. Cualquier persona que tenga información puede comunicarse con la Sección de Atención Primaria de Arraiján a los teléfonos 346-1790 o 346-1791, o con la Subdirección de Investigación Judicial de Cerro Silvestre al 346-2060.

La Fiscalía indicó que toda información suministrada será tratada con la más estricta confidencialidad.