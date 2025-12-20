Países de la región exigen a Venezuela respetar los derechos humanos y restablecer el orden democrático

Los presidentes y altas autoridades de Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia, Ecuador y Perú emitieron este viernes un comunicado conjunto en el que expresaron su profunda preocupación por la grave crisis migratoria, humanitaria y social que atraviesa Venezuela, así como por la situación de los derechos humanos en ese país.

El pronunciamiento fue divulgado tras una reunión sostenida este 20 de diciembre y en él las delegaciones reiteraron la vigencia del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur, del cual Venezuela se encuentra suspendida en su aplicación.

En el documento, los mandatarios y representantes exhortaron a las autoridades venezolanas a cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, en consonancia con las advertencias de organismos de Naciones Unidas sobre la persistencia de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.

Asimismo, instaron a la liberación inmediata de las personas privadas arbitrariamente de su libertad y a garantizar el debido proceso legal, así como la integridad física de todos los ciudadanos detenidos.

El comunicado también reafirma el compromiso de los países firmantes con la defensa de las instituciones democráticas, el respeto al Estado de derecho, el fortalecimiento del multilateralismo y la protección irrestricta de los derechos humanos y las libertades fundamentales como pilares esenciales para la integración regional, el desarrollo y la prosperidad.

Finalmente, las autoridades ratificaron su decisión de impulsar, por medios pacíficos, el pleno