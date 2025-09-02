El Mundial Sub-20 de Chile 2025 lo disfrutarás EN VIVO por TVMAX del 27 de septiembre al 20 de octubre.

Panamá/El entrenador de la selección Sub-20 de Panamá, Jorge Dely Valdés presentó el listado de jugadores que estarán en la Copa Mundial de Chile 2025 y Blas Pérez Jr. no estará en este evento juvenil. En Somos La Sele, Blas Perez padre emitió su opinión y confesó qué le dijo a su hijo.

La Selección Sub-20 de Panamá, dirigida por el técnico Jorge Dely Valdés, presentó la lista preliminar de 24 jugadores que participarán en el campamento de preparación en Quillota, Chile, de cara a la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA.

La delegación panameña llegará a Santiago de Chile el lunes 1 de septiembre, a las 7:20 p.m., para luego trasladarse por vía terrestre a la ciudad de Quillota, sede del campamento previo al Mundial.

Durante la concentración, la Sub-20 disputará varios amistosos, entre ellos ya confirmados:

Adicionalmente, se espera confirmar dos partidos más frente a clubes locales.

En el transcurso de septiembre, se incorporarán los legionarios, completando la nómina de 24 jugadores. Posteriormente, el cuerpo técnico realizará un recorte de cuatro futbolistas, quedando la lista definitiva de 21 seleccionados (3 porteros y 18 jugadores de campo), según lo establecido por la FIFA.