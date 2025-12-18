Copa Libertadores | Botafogo de Kadir Barría espera rival para la segunda ronda

El Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá lo disfrutarás EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, y TVN Radio 96.5 FM.

Asunción, Paraguay/El Botafogo, campeón en 2024 y donde milita el panameño Kadir Barría, debutará ante un representante de Bolivia en la segunda fase de la Copa Libertadores 2026, según el sorteo de las primeras dos rondas realizado este jueves en la sede de la Conmebol, en Asunción.

Otras noticias: Selección de Panamá | The Best: Estas fueron las votaciones de Aníbal Godoy y Thomas Christiansen

El equipo de Rio de Janeiro, que conquistó su primera Libertadores el año pasado, se medirá contra el campeón de la Copa Bolivia, cuyas semifinales están disputando los elencos paceños Bolívar y The Strongest, Nacional Potosí y el Blooming.

Otras noticias: Fidel Escobar rescata el empate y deja abierta la final del fútbol de Costa Rica

Argentinos Juniors, otro excampeón de la Libertadores (la ganó en 1985), también debutará en la segunda fase contra Ecuador 3.

En caso de vencer a Ecuador 3 en su llave, el Bicho Colorado se cruzará en tercera fase con el Botafogo, si éste también gana en segunda ronda.

La Libertadores de 2026 se iniciará en la primera semana de febrero con tres llaves de primera ronda, en régimen de ida y vuelta.

En ellas, Alianza Lima enfrentará al 2 de Mayo paraguayo, la Universidad Católica de Ecuador al debutante uruguayo Juventud de Las Piedras y el Deportivo Táchira venezolano a Bolivia 4.

En la segunda quincena de febrero, entre el 17 y el 26 de ese mes, se disputarán las ocho llaves de segunda fase, en la que harán su estreno el Botafogo, Argentinos Juniors, el Bahia, Independiente Medellín y el Liverpool uruguayo, entre otros.

Otras noticias: Mundial 2026 | Conoce cuánto recibirá la selección de Panamá por jugar en la copa

Los ganadores de estas ocho series jugarán entre el 3 y 12 de marzo la tercera ronda de la Libertadores.

Los cuatro vencedores de las series de tercera ronda se clasificarán para la fase de grupos de la Copa Libertadores y los cuatro perdedores pasarán a la misma instancia de la Copa Sudamericana.

El sorteo de los grupos de la Libertadores se realizará el 18 de marzo.

Otras noticias: Selección de Panamá vs México | FPF confirma amistoso internacional en el Rommel Fernández

- Primera fase:

Bolivia 4 - Deportivo Táchira (VEN)

Juventud de Las Piedras (URU) - Universidad Católica (ECU)

2 de Mayo (PAR) - Alianza Lima (PER)

- Segunda fase:

Ganador Juventud de Las Piedras/U. Católica - Guaraní (PAR) (C1)

Ganador de Bolivia 4/Deportivo Táchira - Deportes Tolima (COL) (C2)

Ganador 2 de Mayo/Alianza Lima - Sporting Cristal (PER) (C3)

Ecuador 3 - Argentinos Juniors (ARG) (C4)

Bolivia 3 - Botafogo (BRA) (C5)

Carabobo (VEN) - Huachipato (CHI) (C6)

O'Higgins (CHI) - Bahia (BRA) (C7)

Liverpool (URU) - Independiente Medellín (COL) (C8)

- Tercera fase:

Ganador C1 - Ganador C8

Ganador C2 - Ganador C7

Ganador C3 - Ganador C6

Ganador C4 - Ganador C5

Otras noticias: Mundial 2026 | FIFA anunció precios más baratos para los aficionados interesados en apoyar a su selección