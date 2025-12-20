Dos personas murieron en accidente de tránsito en Tolé

Con este hecho, la cifra de víctimas fatales por accidentes de tránsito en la provincia de Chiriquí se eleva a 54 en lo que va del año.

Chiriquí/Un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este sábado en el sector de Bella Vista de Tolé, en el Oriente de la provincia de Chiriquí, cerca del área de Barro Blanco, dejó como saldo dos personas fallecidas y una más con heridas de consideración.

De acuerdo con los primeros informes, las personas involucradas fueron atendidas en el lugar por paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias 911 y unidades del Cuerpo de Bomberos, quienes brindaron asistencia prehospitalaria.

Te puede interesar: Tráfico afectado en el puente Centenario: un solo carril habilitado hacia la ciudad de Panamá

Al sitio se trasladaron equipos de Accidentología del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), en coordinación con el Ministerio Público (MP) y el Departamento de Operaciones del Tránsito (DOT), para realizar la inspección ocular, la recolección de indicios y el levantamiento de los cuerpos.

Con este hecho, la cifra de víctimas fatales por accidentes de tránsito en la provincia de Chiriquí se eleva a 54 en lo que va del año.