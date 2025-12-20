Tráfico afectado en el puente Centenario: un solo carril habilitado hacia la ciudad de Panamá

La situación obligó a cerrar parcialmente el puente , mientras en el sitio se mantienen unidades de la Policía Nacional , la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y se espera la llegada del Ministerio Público.

Panamá/El tránsito vehicular en el puente Centenario se mantiene severamente afectado la mañana de este sábado, luego de una colisión múltiple que involucró cuatro vehículos, lo que obligó a las autoridades a habilitar un solo carril en dirección hacia la ciudad de Panamá.

De acuerdo con los primeros informes, el accidente ocurrió en el sentido hacia la ciudad, cuando un vehículo que circulaba a exceso de velocidad colisionó contra un automóvil de reparto que transportaba productos agrícolas, específicamente naranjas, provocando una reacción en cadena.

Al llegar unidades de Tránsito de la Policía Nacional para atender el accidente y realizar las diligencias correspondientes, se detectó que uno de los vehículos involucrados, una camioneta, transportaba presunta droga, cuyo tipo y cantidad aún no han sido confirmados por las autoridades.

La situación obligó a cerrar parcialmente el puente, mientras en el sitio se mantienen unidades de la Policía Nacional, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y se espera la llegada del Ministerio Público para continuar con el proceso legal y el posible decomiso de sustancias ilícitas.

El área fue acordonada con cinta amarilla, lo que ha generado congestión vehicular considerable en ambos sentidos, principalmente para los conductores que se dirigen hacia la ciudad.

Las autoridades recomiendan a los conductores tomar rutas alternas, manejar con precaución y atender las indicaciones policiales, mientras se desarrollan las investigaciones y se normaliza el flujo vehicular.

Información en desarrollo.