Aumentan las hospitalizaciones por influenza y virus sincitial en el Hospital Pediátrico de Ciudad de la Salud

Panamá/El Hospital Pediátrico de Alta Complejidad de la Ciudad de la Salud enfrenta una alta demanda de atención, con una ocupación hospitalaria cercana al 90%, debido al incremento de infecciones respiratorias en niños, informó la subdirectora médica del centro, Hong Mei Bao.

La especialista explicó que el aumento de hospitalizaciones está asociado principalmente a casos de virus sincitial respiratorio e influenza, los cuales pueden presentar mayores complicaciones en menores con antecedentes de asma, alergias u otras enfermedades, así como en aquellos que no cuentan con el esquema de vacunación completo.

De acuerdo con la doctora Bao, las condiciones climáticas propias de la temporada lluviosa han influido en el repunte de contagios, un comportamiento que no era el esperado para esta época, ya que usualmente hacia finales de diciembre se registra una disminución de los casos.

Ante este panorama, las autoridades sanitarias reiteran a los padres de familia la importancia de identificar a tiempo las señales de alarma y acudir a un especialista cuando los menores presenten tos persistente, fiebre, vómitos o náuseas, con el fin de realizar las pruebas correspondientes y una evaluación médica oportuna.

En cuanto a las medidas de prevención, la subdirectora médica enfatizó la vacunación como una de las herramientas más efectivas para reducir el riesgo de contagio, tanto en niños, como en mujeres embarazadas y adultos mayores. Asimismo, recomendó mantener una adecuada higiene de manos, cubrirse la boca al toser o estornudar y utilizar mascarillas en lugares con aglomeraciones.

En ese sentido, la Caja de Seguro Social (CSS) hizo un llamado a la conciencia y responsabilidad de las familias, recordando que la atención temprana y la prevención pueden marcar la diferencia entre una recuperación rápida y una complicación grave en la salud de los menores.