Pescadores son rescatados al sur de la isla Otoque cuando su embarcación estaba a punto de hundirse

Dos pescadores panameños que se encontraban en una embarcación semihundida al sur de la isla de Otoque, en aguas del océano Pacífico, fueron rescatados por el Servicio Nacional Aeronaval, la madrugada de este sábado 20 de diciembre.

La operación de Búsqueda y Rescate (SAR) fue ejecutada por la Dirección Nacional de Operaciones Aeronavales (Dinoa), en coordinación con el Centro Regional de Operaciones Aeronavales (Croan). De acuerdo con el reporte oficial, la Patrullera P-843 logró hacer contacto con la embarcación de color amarillo con blanco, la cual presentaba condiciones de alto riesgo debido al fuerte oleaje.

Los dos tripulantes fueron evacuados de manera segura y trasladados hacia Punta Chame con el apoyo de la BPC-3706, que facilitó la maniobra de desembarque hasta un puerto seguro. Posteriormente, la patrulla 860 se encargó del traslado de los pescadores para que recibieran atención médica.

La Aeronaval destacó que este rescate reafirma su compromiso con la salvaguarda de la vida humana en el mar, manteniendo presencia operativa a nivel nacional por aire, mar y tierra.

Estas acciones forman parte de la “Operación Fin de Año Seguro 2025”, desarrollada bajo los lineamientos del Plan Firmeza, cuyo objetivo es reforzar la vigilancia y la respuesta oportuna durante la temporada festiva.

La institución reiteró el llamado a la comunidad marítima a extremar las medidas de seguridad antes de zarpar y a reportar cualquier emergencia a la línea 108, disponible las 24 horas del día.