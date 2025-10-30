NBA lo aprueba| Lakers serán vendidos por una cifra récord

Uno de los equipos de mayor tradición en la liga de baloncesto tendrá nuevos propietarios.

Estados Unidos/Los propietarios de los equipos de la NBA aprobaron la venta récord de Los Ángeles Lakers por parte de la familia Buss al empresario estadounidense Mark Walter, informó el jueves la liga norteamericana de baloncesto.

La NBA indicó en un comunicado que "la transacción se cerrará en breve".

"No tengo ninguna duda de que (Walter) será un administrador comprometido con el equipo y una gran incorporación a nuestra liga, dados sus numerosos éxitos en los negocios y los deportes", afirmó en una nota Adam Silver, comisionado de la NBA.

Los Ángeles Lakers, del que forman parte los astros LeBron James y Luka Doncic, se venderán a Walter por unos 10.000 millones de dólares, según informó ESPN en junio, lo que supone un récord para la liga.

La actual propietaria, Jeanie Buss, cuya familia adquirió el equipo angelino en 1979, permanecerá en su cargo durante cinco años más, según el acuerdo alcanzado entre ambas partes.

Walter, que ya posee acciones de la franquicia, es el director general del consorcio TWG Global.

El grupo ha constituido una impresionante cartera de equipos deportivos, entre los que se encuentran los Dodgers de Los Ángeles, que actualmente buscan su segundo título consecutivo en la Serie Mundial de béisbol, y Los Ángeles Sparks, de la liga femenina de baloncesto (WNBA).

A ello se suman la Billie Jean King Cup de tenis y la escudería Cadillac, que participará en la Fórmula 1 a partir del próximo año.

Desde que el extravagante Jerry Buss compró los Lakers en 1979, el equipo oro y púrpura ha fichado a grandes estrellas del baloncesto, como Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant y LeBron James.

Ha conquistado además títulos (11 de un total de 17 de la franquicia, el último en 2020) y fama mundial, que le ha permitido cosechar ingresos importantes.

El anuncio de la aprobación de la venta se produce poco más de dos meses después del acuerdo de los propietarios de las franquicias para la venta de otro equipo histórico de la NBA, los Boston Celtics (18 títulos), por 6.100 millones de dólares.

Antecedentes

Orígenes y propiedad de la familia Buss

En 1979 , Jerry Buss adquirió los Lakers (junto con los Los Angeles Kings de la NHL, y el recinto “The Forum” en Inglewood) por US$ 67.5 millones .

, adquirió los (junto con los Los Angeles Kings de la NHL, y el recinto “The Forum” en Inglewood) por . Bajo la dirección de Jerry Buss , los Lakers se convirtieron en una franquicia icónica — ganaron múltiples campeonatos, protagonizaron la era “Showtime” con Magic Johnson , etc.

, los se convirtieron en una franquicia icónica — ganaron múltiples campeonatos, protagonizaron la era con , etc. Tras la muerte de Jerry Buss en 2013, su hija Jeanie Buss asumió como gobernadora del equipo. La propiedad estaba estructurada en fideicomisos entre los seis hijos de Buss.

Evolución del valor y razones para la venta

El valor de mercado de los Lakers creció dramáticamente en las décadas siguientes gracias a su marca global, ubicación en Los Ángeles (uno de los mayores mercados mediáticos de EE.UU.), derechos de televisión elevados y merchandising internacional.

creció dramáticamente en las décadas siguientes gracias a su marca global, ubicación en (uno de los mayores mercados mediáticos de EE.UU.), derechos de televisión elevados y merchandising internacional. En 2021 , por ejemplo, hubo una transacción relevante: el 27 % del equipo fue vendido por Philip Anschutz (Anschutz Corp) a una sociedad dirigida por Mark Walter y Todd Boehly , lo que dio a Walter ya una participación.

, por ejemplo, hubo una transacción relevante: el del equipo fue vendido por (Anschutz Corp) a una sociedad dirigida por y , lo que dio a ya una participación. El fideicomiso de la familia Buss requería que la mayoría de los hijos estuviera de acuerdo para cualquier venta mayoritaria, lo que es parte del porqué fue un proceso meditado.

La venta histórica en 2025

En junio de 2025 se reportó que la familia Buss acordó vender su participación mayoritaria en los Lakers a Mark Walter (a través de su grupo) por una valoración aproximada de US$ 10 000 millones (US$ 10 billion) .

se reportó que la familia acordó vender su participación mayoritaria en los a (a través de su grupo) por una . Este monto representa la venta más alta registrada en la historia del deporte profesional en Estados Unidos hasta la fecha.

hasta la fecha. Según los reportes, la familia Buss conservaría una participación minoritaria (alrededor del 15 %) y Jeanie Buss permanecería como gobernadora del equipo durante al menos varios años tras la venta.

Relevancia