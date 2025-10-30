MLB Serie Mundial 2025 Dodgers vs Azulejos | Pocos lo han logrado: la difícil misión de remontar un 2-3

El juego 7 Dodgers vs Azulejos (de ser necesario) EN VIVO por TVMAX y TVN Pass el sábado 1 de noviembre desde las 7:00 pm.

Panamá/El Clásico de Otoño, conocido mundialmente como la Serie Mundial, es mucho más que el cierre de la temporada de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB).

Es el escenario donde nacen leyendas, donde los sueños se hacen realidad y donde las remontadas imposibles se convierten en eternos recuerdos.

En la edición actual, los Azulejos de Toronto dominan la serie 3-2 frente a los Dodgers de Los Ángeles, y todo apunta a que el título se definirá en territorio canadiense, en el Rogers Centre, con los dos últimos juegos programados en casa.

Remontar una desventaja de 2-3 en una Serie Mundial es una hazaña reservada para pocos. La historia señala que solo 20 equipos han conseguido revertir esa situación y coronarse campeones. De ellos, 14 lograron hacerlo con los Juegos 6 y 7 en casa, lo que resalta la importancia de la localía y del empuje de los fanáticos cuando el margen de error es nulo.

Uno de los ejemplos más inspiradores es el de los Nacionales de Washington en la Serie Mundial 2019. Después de verse contra las cuerdas, el conjunto capitalino se recuperó con una impresionante muestra de carácter, venciendo finalmente 4-3 en la serie. Su gesta fue un recordatorio de que en el béisbol nada está escrito hasta el último out.

Sin embargo, la historia de las remontadas en el béisbol está repleta de capítulos heroicos. Los Cachorros de Chicago, en 2016, protagonizaron una epopeya al revertir un 3-1 ante los Indios de Cleveland y ganar los Juegos 6 y 7 en la carretera. Aquel campeonato rompió una sequía de 108 años y convirtió a figuras como Aroldis Chapman en símbolos de resiliencia.

El béisbol también recuerda el duelo entre los Arizona Diamondbacks y los New York Yankees en 2001, cuando la dupla Randy Johnson–Curt Schilling lideró una remontada monumental. Los D-backs ganaron los Juegos 6 y 7 en casa, y vencieron nada menos que a Mariano Rivera en el juego decisivo. Johnson y Schilling compartieron el premio al Jugador Más Valioso (JMV) por su dominio absoluto en el montículo.

En 2011, los Cardenales de San Luis ofrecieron otra muestra de carácter ante los Rangers de Texas, con un Juego 6 histórico en el que David Freese se vistió de héroe con un triple y un jonrón que cambiaron el rumbo de la serie.

También están los Piratas de Pittsburgh de 1979, que vencieron a los Orioles de Baltimore ganando los últimos dos partidos como visitantes, y los Mellizos de Minnesota de 1991, que sellaron el campeonato con el inolvidable blanqueo de Jack Morris en el Juego 7, considerado una de las mejores actuaciones de postemporada de todos los tiempos.

Ahora, con la serie 3-2 a favor de los Azulejos, los Dodgers se enfrentan a una situación límite. El desafío es enorme: revertir la historia y conquistar dos victorias en un ambiente hostil. Sin embargo, si algo enseña el béisbol es que las estadísticas pueden romperse, y los milagros ocurren cuando un equipo se niega a rendirse.

La Serie Mundial 2025 está lista para escribir otro capítulo inolvidable, donde solo el corazón, la paciencia y la fe decidirán quién alzará el trofeo del Clásico de Otoño.

Con información de MLB