Michael Amir Murillo titular con Olympique Marsella derrotaron al Mónaco

París, Francia/El Lens se aseguró terminar 2025 en la cima de la Ligue 1, con un punto de ventaja sobre el PSG (2º), al vencer 2-0 al Niza este domingo en su estadio con un doblete de Odsonne Édouard, mientras que el Marsella (3º) se impuso con sufrimiento al Mónaco por 1-0.

Con 37 puntos, el Lens suma uno más que el París Saint-Germain tras su victoria en la decimosexta jornada del campeonato francés, la última del año natural.

El equipo norteño volvió a demostrar que su feudo es talismán esta temporada con una sexta victoria en siete partidos.

Toda una fortaleza justo cuando Joseph Oughourlian, accionista mayoritario del club, acaba de anunciar la adquisición del estadio Bollaert-Delelis por 27 millones de euros (31,69 millones de dólares) abonados a la ciudad de Lens.

"Es algo (el liderato) que defendemos desde hace tres jornadas y una gran actuación que intentaremos mantener", dijo el técnico del equipo líder, Pierre Sage. "Vamos a celebrar la Navidad en el primer puesto y es algo muy bonito para toda la gente de la región".

Odsonne Édouard (15' y 57') dejó al Niza muy lejos de los puestos de cabeza (13º).

Aunque la actuación del equipo no fue la más destacada, la conexión Matthieu Udol–Édouard sí funcionó.

Ya asistente en Nantes una semana antes (2-1), Matthieu Udol, que refuerza su candidatura a una llamada con la selección francesa, puso dos centros magníficos para su compañero.

El exjugador del Celtic de Glasgow alcanzó los siete tantos este curso y es el artillero de un sorprendente líder, capaz de enlazar seis victorias consecutivas.

Greenwood y Rulli, suficiente -

En el choque estelar de la jornada, que empezó con 12 minutos de retraso debido al humo provocado por las bengalas en el estadio Velodrome, el Marsella batió al Mónaco con un gol del inglés Mason Greenwood a los 82 minutos.

Dominado por el equipo del Principado, al que le anularon dos goles por fuera de juego en la segunda parte, el Marsella salvó la papeleta con el undécimo tanto de Greenwood, de bella factura, servido por Pierre-Emile Hojberg.

El equipo dirigido por Roberto De Zerbi recupera el tercer puesto, empatado con el Lille, pero con una mejor diferencia de goles.

El Mónaco, que encaja su quinta derrota en seis partidos, cae a la novena posición.

Además del acierto de Greenwood, fresco e inspirado desde el principio, también fue clave para el Marsella la colección de paradas del argentino Gerónimo Rulli (42', 74', 88' y 90').

En el primer partido de la jornada el Lyon (5º) se impuso por 1-0 a Le Havre (15º) y a continuación el Lille ganó 4-3 en un festival de goles en visita ante Auxerre (16º). Estrasburgo (7º) y Lorient (12º) igualaron 0-0.

Evaluación de Michael Amir Murillo por parte de Flashscore:

El defensor panameño Michael Amir Murillo del Marsella tuvo una actuación discreta en el último encuentro, con una calificación de 6.8. Estuvo en el campo durante 58 minutos, tiempo en el que intentó aportar tanto en defensa como en ataque.

En cuanto a los disparos, registró 2 intentos: uno desviado y otro bloqueado. Su xG (goles esperados) fue de 0.09, con un remate dentro del área y otro desde fuera. No logró disparos a portería ni intentos de cabeza.

En el apartado ofensivo, apenas tuvo 1 toque en el área rival y no generó ocasiones claras. Intentó 2 regates, sin éxito (0%). En total acumuló 38 toques de balón, sufrió 2 faltas y no cayó en fuera de juego.

Con el balón, completó 19 de 26 pases (73% de precisión). En el último tercio del campo acertó 6 de 10 pases (60%), aunque falló su único centro y no intentó pases largos. Su contribución en creación de juego fue mínima, con un xA (asistencias esperadas) de apenas 0.01.

Defensivamente, participó en 8 duelos, ganando 1 de 2 aéreos (50%) y 2 de 6 en el suelo (33%). Cometió 2 faltas, pero también logró 1 intercepción y algunas despejes que ayudaron a aliviar la presión rival. No cometió errores que derivaran en disparos o goles.