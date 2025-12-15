Encuesta de Senadis revela aumento de personas con discapacidad en Panamá

Tras la segunda Encuesta Nacional de Discapacidad, el director encargado de la Senadis, José Townshend, destaca la necesidad de políticas públicas y la urgencia de la prevención.

Ciudad de Panamá/La discapacidad en Panamá ya no es un tema invisible. Según la segunda Encuesta Nacional de Discapacidad, elaborada por la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis), 781 mil 473 personas —el 18 % de la población nacional— viven con algún grado de discapacidad. De ellas, el 58 % son mujeres y el 42 % hombres.

En una entrevista con Noticias AM, José Townshend, director encargado de la Senadis, explicó que este aumento responde principalmente al envejecimiento de la población. “Envejecer no es una discapacidad, pero trae consigo secuelas de movilidad reducida, audición y visión, que van sumando a este número”, señaló.

El estudio, basado en una muestra de 36 mil 700 hogares —72 % en zonas rurales y 28 % en urbanas—, revela que 23 de cada 100 hogares panameños albergan al menos una persona con discapacidad. Las regiones con mayor proporción son la comarca Ngäbe, seguida por Herrera, la comarca Guna y Coclé.

Townshend subrayó que solo el 12 % de los casos son congénitos; el resto son discapacidades adquiridas, muchas de ellas vinculadas a enfermedades crónicas no controladas, como diabetes e hipertensión. “La diabetes no es una discapacidad, pero conlleva resultados que sí lo son”, advirtió.

Ante estos datos, el exfuncionario llamó a pasar de la identificación al actuar concreto: “Basta ya de cuestionar y empezar a actuar”. La encuesta es una herramienta para diseñar políticas públicas, actualizar el Plan Estratégico Nacional de Senadis y respaldar proyectos de ley en la Asamblea.

También destacó la necesidad de prevención desde el nacimiento, con intervenciones en hospitales neonatales como el José Domingo de Obaldía, y un enfoque integral en salud, alimentación y condiciones de vida.