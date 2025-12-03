Entre postes, huecos y semáforos mudos: así se vive la discapacidad en Panamá

18 de cada 100 personas en Panamá presentan algún tipo de discapacidad, y el problema se incrementa con la edad debido al avance de enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión.

Este 3 de diciembre, Panamá se suma a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha instaurada en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en medio de llamados a fortalecer las políticas públicas, derribar las barreras urbanas y promover una mayor empatía social hacia esta población.

Durante un recorrido por la ciudad, en el que se acompañó a personas con discapacidad visual en su desplazamiento diario, se evidenciaron múltiples obstáculos en la infraestructura urbana, como postes en medio de las aceras, alcantarillas sin tapa, huecos y semáforos sin señalización sonora, condiciones que convierten la movilidad en un alto riesgo.

Marie Jane Waugh, directora de Políticas Sectoriales de la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis), afirmó que aunque Panamá cuenta con un marco normativo robusto en materia de derechos de las personas con discapacidad, la principal debilidad sigue siendo su aplicación efectiva.

“La peor discapacidad es tener una mala actitud. No basta con fiscalizar planos si después se construye de manera inaccesible. Faltan sanciones para quienes incumplen”, sostuvo la funcionaria, quien destacó que aún persisten edificaciones que violan los parámetros de accesibilidad.

Waugh explicó que el país cuenta con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Constitución, la Ley 42 y la Ley 15, además de un Plan Nacional de Accesibilidad, pero subrayó que muchas de estas normas permanecen en el papel y no se traducen plenamente en acciones concretas.

Una ciudad hostil para la discapacidad visual

Durante el ejercicio realizado en plena vía pública, Demetrio Chen, una persona con discapacidad visual adquirida desde los 20 años, relató las dificultades que enfrenta diariamente para movilizarse con autonomía. Denunció la falta de semáforos sonoros, la presencia constante de obstáculos en las aceras y el peligro de alcantarillas destapadas.

“La ciudad es peligrosa. Hay postes en medio del camino, huecos, construcciones sin señalización. Muchos hemos sufrido caídas y accidentes”, expresó Chen, quien también cuestionó la falta de empatía de parte de algunos ciudadanos al momento de brindar ayuda.

Asimismo, pidió erradicar expresiones discriminatorias hacia las personas con discapacidad y promover un trato respetuoso e inclusivo.

Datos que urgen políticas públicas

Según datos oficiales citados por Senadis, 18 de cada 100 personas en Panamá presentan algún tipo de discapacidad, y el problema se incrementa con la edad debido al avance de enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión.

La funcionaria añadió que un 22% de los niños entre 2 y 14 años registra algún tipo de discapacidad, lo que evidencia la necesidad de fortalecer las políticas de prevención desde la gestación y la atención primaria de salud.

Gauch destacó que, junto al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), se están articulando acciones basadas en estos indicadores para diseñar políticas públicas focalizadas en niñez, salud y adultos mayores.

En el marco de esta conmemoración, autoridades y organizaciones reiteraron que el reto no es solo del Estado, sino de toda la sociedad, para construir una ciudad más accesible, segura y empática para las personas con discapacidad.