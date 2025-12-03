Padre de Dayra Caicedo, aprehendido como supuesto cabecilla de red de narcotráfico en Panamá Oeste

Las acciones se desarrollaron en varias propiedades ubicadas en Panamá Oeste y Panamá, además de procedimientos efectuados en diversas embarcaciones localizadas en un club social y deportivo de la ciudad capital y en el área de Diablo.

Siete personas fueron aprehendidas tras la desarticulación de una organización criminal dedicada al narcotráfico que operaba en Panamá Oeste y la provincia de Panamá, luego de una investigación iniciada en marzo de 2023 por la Procuraduría General de la Nación.

Durante las diligencias realizadas en horas de la madrugada, las autoridades aprehendieron a ocho personas presuntamente vinculadas a esta estructura criminal, la cual mantenía su centro de operaciones en territorio nacional y era liderada por un ciudadano de nacionalidad colombiana.

Se conoció que entre los capturados figuraba César Caicedo, padre de Dayra Caicedo, la joven que fue reportada como desaparecida el 19 de febrero del 2025 en Arraiján y un mes después apareció misteriosamente en una estación de combustible del sector de Burunga.

Según datos suministrados a TVN-2.com, Caicedo (padre) figuraba como uno de los cabecillas de la organización, ligado estrechamente con la recepción, almacenaje y transporte de drogas desde una playa en Vacamonte. Además, dentro de las investigaciones se manejan hechos relacionados con la desaparición de su hija, que habría estado relacionada con la actividad ilícita.

Las acciones se desarrollaron en varias propiedades ubicadas en Panamá Oeste y Panamá, además de procedimientos efectuados en diversas embarcaciones localizadas en un club social y deportivo de la ciudad capital y en el área de Diablo.

De acuerdo con la información oficial, la Operación Nodriza es el resultado de una investigación iniciada en marzo de 2023, que permitió identificar a un grupo conformado por ciudadanos panameños y colombianos, quienes cumplían funciones específicas dentro de la organización.

Como parte de este proceso investigativo, las autoridades han logrado decomisar a esta red criminal más de dos toneladas de sustancias ilícitas, mientras que un total de 20 personas se mantienen detenidas por su presunta vinculación con estos hechos.

Los capturados serán llevados ante un juez de garantías para realizar la audiencia donde se legalizará o no la aprehensión, se imputarán cargos y establecerán las medidas cautelares correspondientes.