Casos de niños y niñas en riesgo activan intervenciones del Senniaf y el Ministerio Público

En los últimos días, se han registrado varios casos relacionados con menores de edad que han requerido la intervención de autoridades judiciales y administrativas en distintas regiones del país.

Caso en la comarca Ngäbe Buglé

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) confirmó que intervino en el caso de la niña que fue separada de su madre en la comarca Ngäbe Buglé, luego de la difusión de un video donde se observa a una niña llorando mientras es llevada a la fuerza por quien aparentemente sería su padre, con el apoyo de dos policías comarcales.

Según la entidad, la niña y su hermano se encuentran bajo la custodia del Senniaf, y retornarán con su madre cuando mejore su salud, de acuerdo con lo indicado por las autoridades.

El Ministerio Público también informó que la Personería de Tolé inició una investigación de oficio por la supuesta comisión del delito de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos.

Este hecho motivó una reunión de dirigentes comarcales este martes, quienes solicitaron designar jueces de paz idóneos para evitar que se repitan situaciones como esta.

Video de agresión en Colón

Este lunes, la Senniaf reportó que, tras la difusión en redes sociales de un video donde “se observa a una madre agrediendo a su bebé”, hecho ocurrido en La Guaira, provincia de Colón, el caso fue atendido de inmediato. La institución confirmó que la niña estaba bajo el cuidado de un familiar y en un entorno seguro.

La situación fue remitida a las autoridades competentes.

Sobre la serie de casos registrados recientemente, el psicólogo Jorge Velásquez destacó que, aunque existen situaciones vinculadas al “manejo inadecuado de la ira, frustraciones, depresión o algún tipo de situaciones emocionales”, esto no justifica ningún acto que vulnere los derechos de menores, los cuales están protegidos legalmente.

La semana pasada, también se registraron dos casos de abandono: una bebé en Chiriquí y otra en San Miguelito, lo que incrementa la preocupación por la seguridad y protección de la niñez en el país.

