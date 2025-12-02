Nuevo hospital Oncológico incluirá edificio de estacionamientos de 6 niveles como parte de su ampliación

Panamá/Integrantes de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social (CSS), del Ministerio de Salud (Minsa) y del Instituto Oncológico Nacional (ION) presentaron al Consejo de Gabinete los avances del plan para fortalecer los servicios oncológicos del país, destacando la construcción del nuevo edificio del ION en la Ciudad de la Salud, el cual ahora incorpora un edificio de estacionamientos de seis niveles como parte de la ampliación prevista.

Durante la exposición, el director de la CSS, Dino Mon; el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo; y Marcos Young, director de Servicios y Prestaciones Médicas de la CSS, explicaron que el proyecto responde al impacto social del ION, que registra más de 100 mil consultas especializadas al año. Por ello, se plantea una estructura que permita ampliar la atención a pacientes oncológicos y mejorar el acceso a los servicios.

En la sesión de Gabinete, encabezada por el presidente José Raúl Mulino, las autoridades solicitaron la anuencia para avanzar con el nuevo edificio del ION y su infraestructura complementaria, que contempla 19,670 metros cuadrados de construcción.

El nuevo complejo incluirá un edificio principal de 9 niveles, con una sala de quimioterapia ambulatoria de 90 sillones, 8 camas para tratamientos prolongados, y un laboratorio clínico y molecular del servicio de hematología. A ello se suma la novedad del proyecto: un edificio de estacionamientos de 6 niveles con 272 localidades, que busca facilitar el flujo de pacientes, familiares y personal médico dentro del campus hospitalario.

La iniciativa forma parte del proceso de integración Minsa–CSS y busca aprovechar las capacidades de la Ciudad de la Salud para “permitir su expansión progresiva, aumentando y mejorando la atención de pacientes”, según explicaron las autoridades.

En Panamá se registran, según datos de la CSS, un promedio de 14 nuevos casos de cáncer al día, mientras que unas siete personas fallecen diariamente por causas relacionadas con esta enfermedad.

Cifras del ION indican que anualmente se atiende entre 14 mil y 16 mil personas con cáncer, y se realizan más de 3 mil cirugías relacionadas con esta condición.