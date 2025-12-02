Detienen a hombre que agredió a su propia tía de 75 años en Veraguas

De acuerdo con los reportes de los familiares, este sobrino le propinó golpes en el brazo y en la cabeza . Tras escuchar los gritos de la mujer, los familiares corrieron a socorrerla y la encontraron tirada en el suelo.

Veraguas/Un hombre de 40 años presuntamente vinculado a la agresión de una anciana de 75 años fue aprehendido este martes 2 de diciembre por la Policía Nacional en la provincia de Veraguas.

Se trata de un individuo que figura como el sobrino de esta adulta mayor. La aprehensión se produce días después de ocurrido el hecho que provocó la hospitalización de la mujer durante dos días.

El hombre fue aprehendido tras una orden de captura emitida por la Personería de Mariato tras la denuncia presentada por los familiares.

Se espera que en las próximas horas se legalice la aprehensión de este individuo y se determine la medida cautelar más apropiada de acuerdo a la naturaleza del hecho, mientras continúan las investigaciones que buscan determinar su responsabilidad penal.

La víctima tiene una discapacidad y es residente en la comunidad de Higuenoroso, corregimiento de Quebro, distrito de Mariato.

El violento acto provocó que la anciana estuviera hospitalizada durante dos días en el Hospital Luis “Chicho” Fábrega, donde recibió atención médica y posteriormente fue dada de alta. Aunque está fuera de peligro y se mantiene con medicación para el dolor, sin fracturas, teme que el agresor vuelva, pues aún no se ha emitido ninguna orden de captura por parte de las autoridades.

Julio Espino, cuñado de la víctima, relató que, al ser encontrado en pleno acto, el hombre salió corriendo y dejó el garrote tirado en el patio.

“Cuando oí la berriadera, y cuando vengo, la veo tendida en el suelo, veo que el tipo suelta el garrote y se fue”.

Agregó que de inmediato llamó a las autoridades y "los policías vinieron, y luego ellos la trasladaron a Santiago, al hospital”.

“El golpe lo tenía en la cabeza y en el brazo derecho”, afirmó Espino.

