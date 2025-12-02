Caja de Seguro Social utiliza botox para mejorar la movilidad de pacientes con secuelas neurológicas

La toxina botulínica, comúnmente conocida por su uso estético, se emplea con fines terapéuticos en más de 80 pacientes actualmente.

Ciudad de Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) ha incorporado de manera sostenida el uso de toxina botulínica como parte de los tratamientos destinados a pacientes con limitaciones motoras derivadas de enfermedades cerebrovasculares, lesiones medulares, tumores cerebrales o medulares, y traumas cráneo encefálicos.

Este procedimiento, aplicado en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, ha demostrado avances significativos en la recuperación funcional de quienes padecen espasticidad.

La espasticidad es un trastorno motor que surge como consecuencia de daños en el sistema nervioso central y puede provocar rigidez, dolor, dificultad para movilizar las extremidades y pérdida de independencia.

En el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Complejo, la toxina botulínica, comúnmente conocida por su uso estético, se emplea con fines terapéuticos en más de 80 pacientes actualmente.

La doctora Ana Elena Navarro, especialista del servicio, señaló que este tipo de intervención ha tenido un impacto positivo en la calidad de vida de los usuarios.

“Este tratamiento ayuda significativamente a los pacientes a recuperar su funcionalidad e independencia”, afirmó.

La aplicación de la toxina se realiza directamente en los músculos afectados por el aumento del tono. El efecto máximo de relajación se alcanza aproximadamente a los 15 días y su duración varía entre cuatro y seis meses. Una vez finalizado este periodo, un fisiatra evalúa nuevamente al paciente para ajustar la dosis según su evolución.

En el mercado privado, cada vial de toxina botulínica oscila entre 350 y 400 balboas, lo que resalta la importancia de contar con este tratamiento dentro de los servicios ofrecidos por la CSS, especialmente para pacientes con tratamientos prolongados.