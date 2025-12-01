Farmacia robótica entra en operación en la CSS para agilizar la entrega de medicamentos

El equipo automatizado utiliza tecnología de códigos de barras que almacena información esencial de cada producto como el nombre genérico, el lote y la fecha de vencimiento, la cual es registrada mediante una pantalla táctil integrada al sistema.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un sistema de farmacia robótica destinado a agilizar la dispensación de medicamentos y disminuir el riesgo de errores en el proceso fue puesto en funcionamiento por la Caja de Seguro Social (CSS).

Según la institución, además de reforzar la seguridad en la entrega de medicamentos, esta herramienta tecnológica optimiza el control del inventario y garantiza una atención más rápida y oportuna para los asegurados.

En Penonomé, el robot tiene capacidad para almacenar entre 10,500 y 11,000 cajas, cifra que puede aumentar hasta unas 12,500 cuando se trata de envases pequeños. En San Antonio, el sistema puede manejar alrededor de 25 mil cajas pequeñas. Por su parte, el equipo instalado en la Ciudad de la Salud supera los 25,000 envases y tiene la capacidad de cargar y dispensar unos 450 por hora.

El subdirector nacional de Tecnología y Seguridad de la CSS, Dr. Vicente Chiu, explicó que esta automatización permite que el personal dedique más tiempo a la atención directa del paciente, reduciendo los tiempos de espera y evitando largas filas. Además de organizar, seleccionar y despachar medicamentos con precisión y rapidez, el sistema contribuye a reducir gastos operativos para la entidad.