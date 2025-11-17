CSS inaugura su primera cabina de fototerapia para mejorar tratamientos de vitíligo y psoriasis

La incorporación de esta cabina representa, según la CSS, un avance clave en la capacidad de respuesta y en la calidad de atención.

Ciudad de Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) dio un paso significativo en la modernización de sus servicios al inaugurar su primera cabina de fototerapia a nivel nacional, ubicada en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid. Esta tecnología permitirá tratar de forma más precisa diversas enfermedades dermatológicas mediante la aplicación controlada de radiación ultravioleta.

El nuevo equipo está diseñado para atender patologías como vitíligo, psoriasis, micosis fungoide, dermatitis atópica, dermatitis por contacto, morfea y pruritos metabólicos, entre otras afecciones que requieren intervenciones especializadas.

El dermatólogo de la CSS, Charles McKeever, explicó que la fototerapia es un método seguro y eficaz que estimula los melanocitos para repigmentar la piel y frenar el avance del vitíligo. Además, ayuda a reducir la inflamación, controlar la proliferación excesiva de células y aliviar la picazón en distintos trastornos cutáneos.

“Este equipo resulta muy beneficioso para los pacientes y es indispensable para realizar tratamientos dermatológicos de manera más precisa y segura”, afirmó.

El Servicio de Dermatología del Complejo Hospitalario atiende aproximadamente 500 consultas cada mes, muchas de ellas relacionadas con cáncer de piel en pacientes de diversas edades. La incorporación de esta cabina representa, según la CSS, un avance clave en la capacidad de respuesta y en la calidad de atención.

Entre quienes ya recibieron el tratamiento se encuentra Inés Millán, paciente que logró recuperar la salud de su piel tras presentar brotes de manchas y llagas en las piernas.

También Fulvia Echeverría, de 72 años, destacó mejoras visibles en la pigmentación tras varias sesiones: “He visto un cambio importante en mi piel”.