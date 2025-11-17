Caja de Seguro Social: Banco de Sangre está en 'números rojos' por baja asistencia de donantes

El Banco de Sangre recordó que se mantienen horarios flexibles y extendidos para facilitar la llegada de voluntarios en los distintos bancos de sangre del país.

Ciudad de Panamá/El Banco de Sangre de la Caja de Seguro Social (CSS) enfrenta una crisis por la disminución de donantes, lo que mantiene sus reservas en niveles críticos y pone en riesgo la atención de pacientes que requieren transfusiones urgentes.

Según el personal de la entidad, la llegada de voluntarios ha disminuido en las últimas semanas, lo que afecta directamente tanto a procedimientos quirúrgicos como a pacientes con emergencias médicas. Durante un recorrido realizado esta mañana, TVN Noticias constató la poca cantidad de unidades disponibles en las refrigeradoras del banco.

Arthur Bradley, del Banco de Sangre de la CSS, explicó que actualmente están en una situación alarmante:

“Estamos en números rojos, estamos en una situación bastante problemática en la cual tenemos muy pocas unidades de sangre para dar respuesta a nuestros pacientes, tanto hospitalizados como los que llegan por el área de urgencias. Por esta razón hacemos un llamado a la población para que se acerquen a los bancos de sangre a realizar donaciones voluntarias, tanto de sangre como de plaquetas”.

Javier Torres, personal del banco, destacó que la demanda ha aumentado significativamente debido a la reciente apertura de nuevas instalaciones de la Ciudad de la Salud, lo cual aumenta el número de donaciones para "poder suplir la cantidad de cirugía y no paralizar la mora quirúrgica como programa norte de esta institución en estos momentos.”

En este sentido, el personal reafirmó el llamado a la población para que acuda a donar, recalcando que se trata de un acto altruista que puede salvar vidas. También recordaron que se mantienen horarios flexibles y extendidos para facilitar la llegada de voluntarios en los distintos bancos de sangre del país.

Requisitos para donar sangre

Tener entre 18 y 65 años de edad.

Pesar más de 110 libras.

El donante debe gozar de buena salud en general.

De ser extranjero, presentar pasaporte.

Los menores de edad de 17 años pueden donar con consentimiento de sus padres o tutores legales.

El donante al momento de asistir a la instalación debe haber desayunado correctamente.

Condiciones que no permiten donar sangre:

Ciudadanos en tratamientos oncológicos.

Con algún tipo de anemia.

Cardiopatías.

El donante no debe estar resfriado, ni padecer de ninguna patología crónica que afecte su estado de salud

Es importante mencionar que un donante activo debe esperar un periodo de tres meses para volver a donar sangre.

Información de Jessica Román

