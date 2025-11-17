Decomisan más de $135 mil en dinero no declarado en el aeropuerto de Tocumen

El pasajero procedente de Cuba fue sorprendido en donde transportaba dinero oculto en la mochila, el hecho se dio durante un control aduanero.

Tocumen, Ciudad de Panamá/En un operativo de rutina que se llevó a cabo durante las inspecciones realizadas por inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen culminó con la retención de 135 mil 300 dólares en efectivo, lo cual el dinero que se transportaba estaba sin declarar por un pasajero procedente de La Habana, Cuba.

En donde el hombre, de 48 años y de nacionalidad cubana, ingresó al país portando un pasaporte ecuatoriano, ya que, durante la entrevista inicial, aseguró llevar únicamente B/.5,000.00; sin embargo, su comportamiento inquieto y el peso anormal de dos mochilas llamaron la atención del personal aduanero.

A raíz de todos estos, los inspectores tomaron la decisión de someter el equipaje a revisión mediante escáner, en donde la imagen reveló una irregular en ambas mochilas, motivo que llevó a abrirlas de inmediato. Dentro de un doble fondo en la parte trasera de las mochilas se ha confirmado la presencia de dinero oculto.

El dinero, al no ser declarado según lo que se establece en la ley, se activó el protocolo correspondiente con la notificación al Ministerio Público, institución que dará inicio a las investigaciones para determinar el origen del efectivo y cualquier vínculo con actividades ilícitas.

Aduanas reiteró que continuará reforzando los controles para garantizar la seguridad y transparencia en el ingreso de pasajeros para el bienestar del país.

