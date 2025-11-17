¡Atención! Calle 56 de Bella Vista estará cerrada hasta fin de mes por trabajos de construcción del CAF

Durante el periodo señalado, se realizarán maniobras para el izaje de columnas de acero de gran tamaño, lo que requiere la operación de una grúa de aproximadamente 300 toneladas.

La empresa Edificadora Centroamericana Rapiparedes S.A. informó que a partir de este lunes 17, hasta el 29 de noviembre, se realizará el cierre total de la calle 56 Este, ubicada entre la calle Juan Ramón Poll (calle 56), calle 57 Este y la avenida Ricardo Arango, en Obarrio, corregimiento de Bella Vista. La medida se ejecutará las 24 horas del día durante las casi dos semanas programadas.

De acuerdo con la empresa, los trabajos forman parte de la construcción del Edificio CAF región norte, un proyecto que abarca obras estructurales, cerramientos, interiorismo, instalaciones mecánicas, eléctricas y plomería, además de infraestructura, paisajismo, mobiliario y equipamiento.

La intervención en la vía cuenta con el permiso otorgado por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

Durante el periodo señalado, se realizarán maniobras para el izaje de columnas de acero de gran tamaño, lo que requiere la operación de una grúa de aproximadamente 300 toneladas. Debido a su capacidad y dimensiones, el equipo deberá permanecer en sitio mientras duren las instalaciones.

La compañía resaltó que las maniobras se desarrollarán siguiendo los parámetros de seguridad establecidos y cumpliendo con la normativa vigente, para garantizar la protección de trabajadores, residentes, comercios y transeúntes en el entorno del proyecto.

La empresa solicitó la comprensión de los residentes y comercios de Bella Vista ante las molestias que pueda generar el cierre, y reiteró que las labores buscan avanzar en el desarrollo ordenado del proyecto propiedad de la Corporación Andina de Fomento (CAF) —Banco de Desarrollo de América Latina.

