CSS incorpora nueva tecnología para mejorar diagnóstico y cirugía de cáncer de mama

Ciudad de Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) continúa fortaleciendo su capacidad de diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama mediante la incorporación de técnicas modernas y seguras que prometen transformar la atención a las pacientes.

Recientemente, la institución inició el uso de un reflector, un pequeño marcador que permite identificar con alta precisión lesiones o tumores antes de la cirugía, lo que mejora la planificación y los resultados quirúrgicos.

Este dispositivo, cuyo tamaño es similar al de un grano de arroz, fue implantado por primera vez en una paciente de 63 años en el Centro de Imágenes Médicas Avanzadas de la Ciudad de la Salud. El procedimiento estuvo a cargo del equipo de la Unidad de Imágenes Mamarias de la CSS.

El Dr. Edghar Vän Vega, radiólogo de la Unidad, explicó que esta innovación reemplaza la técnica tradicional del arpón, que consiste en colocar un alambre dentro de la mama el mismo día de la cirugía, un proceso que suele generar incomodidad, ansiedad y limita la flexibilidad en la programación de los procedimientos quirúrgicos.

En contraste, el reflector puede ser colocado días o semanas antes de la operación, es mínimamente invasivo y brinda mayor comodidad a la paciente.

La implantación se realiza bajo anestesia local utilizando una aguja especial diseñada para este fin. Luego, durante la intervención quirúrgica, una sonda electromagnética permite localizar el reflector con exactitud, identificando el punto preciso de la lesión y facilitando resecciones más finas, preservando la mayor cantidad posible de tejido sano.

Además de los beneficios clínicos, esta tecnología optimiza la coordinación entre los servicios de radiología y cirugía, permitiendo una mejor organización del programa de cirugías mamarias.