Más de 200 mujeres se benefician de cirugías robóticas en la Ciudad de la Salud

Ciudad de Panamá/Un total de 200 pacientes femeninas han mejorado su calidad de vida gracias a las cirugías robóticas ginecológicas realizadas en la Ciudad de la Salud, una tecnología que ha transformado la atención médica en Panamá al ofrecer procedimientos menos invasivos, con menor tiempo de recuperación y mejores resultados postoperatorios.

Desde el 20 de octubre de 2022, cuando se efectuó la primera cirugía robótica en este complejo hospitalario, la Caja de Seguro Social (CSS) ha realizado 365 intervenciones con esta técnica avanzada, de las cuales 200 corresponden al área de ginecología.

Recientemente, se practicaron dos cirugías oncológicas de alta complejidad a mujeres diagnosticadas con diferentes tipos de cáncer. En el primer caso, se extirpó un tumor maligno de alto riesgo adherido al ovario izquierdo de una paciente de 57 años. En el segundo, una mujer de 52 años fue sometida a una histerectomía total con extracción de útero y ovarios tras ser diagnosticada con cáncer de endometrio.

El doctor Miguel Ángel Cáceres, ginecólogo oncólogo y cirujano robótico, explicó que ambos procedimientos se realizaron con éxito en un tiempo aproximado de una hora a hora y media, significativamente menor que las cirugías tradicionales.

“Si comparamos con los tiempos habituales, estas operaciones hubieran tomado más de dos horas; y en casos complejos, donde es necesario abrir, incluso más”, señaló.

Cáceres destacó además que el tiempo de recuperación de las pacientes con cirugía robótica varía entre 24 y 36 horas, y que la técnica reduce de forma considerable la pérdida de sangre y el dolor postoperatorio, ya que las incisiones son mínimas.