CSS invertirá más de $84 millones en medicamentos para enfermedades por 15 meses

La Caja de Seguro Social (CSS) avanza en el proceso de compra de medicamentos biológicos y biotecnológicos destinados al tratamiento de enfermedades crónicas y degenerativas, por un monto que supera los 84 millones de dólares, con el fin de garantizar el abastecimiento continuo de estos fármacos durante los próximos 15 meses.

El pasado 31 de octubre, la entidad realizó la reunión de homologación correspondiente a la Licitación de Precio Único No. 2025-1-10-01-08-SPU-000007, que contempla la fijación de precios unitarios para el suministro, almacenamiento, transporte y entrega de los medicamentos, según los requerimientos de la institución.

En este encuentro participaron 20 empresas de forma presencial y 10 de manera virtual, todas interesadas en suministrar los 49 renglones de medicamentos incluidos en el proceso. El equipo técnico de la CSS ahora evalúa las consultas presentadas por los oferentes para preparar una adenda con las modificaciones al pliego de cargos, antes de recibir las propuestas electrónicas el 4 de diciembre, a través del portal PanamaCompra.

Pacientes valoran la iniciativa

Organizaciones de pacientes con enfermedades crónicas celebraron el anuncio. Emma Pinzón, presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas, destacó que esta compra representa un paso importante para asegurar la continuidad de los tratamientos.

“Aplaudimos esta iniciativa y exhortamos a los proveedores a participar de manera transparente y a cumplir con la entrega oportuna de los medicamentos adjudicados”, expresó Pinzón.

Por su parte, Emilia Martínez, presidenta de la Asociación de Pacientes con Esclerosis Múltiple, calificó la inversión como una señal positiva de planificación institucional.

“Estoy feliz, porque 84 millones de dólares en medicamentos no es una cifra menor. Que la Caja se esté abasteciendo nos alegra, ya que esto beneficia directamente a toda la población asegurada”, afirmó.

Con este proceso, la CSS reafirma su compromiso de garantizar la continuidad de los tratamientos médicos y mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades crónicas, críticas y degenerativas en todo el país.